THAILANDIA. Paetongtarn Shinawatra rimossa dall’incarico. Paese nel caos

La Corte Costituzionale thailandese ha destituito il Primo Ministro Paetongtarn Shinawatra per violazione dell’etica dopo solo un anno al potere, in un altro duro colpo per la dinastia politica dei Shinawatra che potrebbe inaugurare un nuovo periodo di turbolenze.

Paetongtarn, che è stato il più giovane Primo Ministro thailandese, diventa il sesto premier proveniente o sostenuto dalla famiglia miliardaria Shinawatra a essere rimosso dall’esercito o dalla magistratura in una tumultuosa battaglia per il potere durata due decenni tra le élite del Paese.

Nel suo verdetto, la corte ha affermato che Paetongtarn ha violato l’etica in una telefonata trapelata a giugno, durante la quale sembrava inchinarsi all’ex leader cambogiano Hun Sen, quando entrambi i Paesi erano sull’orlo di un conflitto armato al confine. Gli scontri sono scoppiati settimane dopo e sono durati cinque giorni, riportano Japan Times e AFP.

La decisione apre la strada all’elezione parlamentare di un nuovo primo ministro, un processo che potrebbe protrarsi a lungo, con il partito di governo di Paetongtarn, Pheu Thai, che perde potere contrattuale e si trova ad affrontare la sfida di consolidare una fragile alleanza con una maggioranza risicata.

La sentenza pone fine prematuramente alla carica di primo ministro della figlia e protetta dell’influente magnate Thaksin Shinawatra. Paetongtarn, 39 anni, era una neofita della politica quando è stata improvvisamente catapultata sotto i riflettori dopo il sorprendente licenziamento del predecessore Srettha Thavisin da parte della stessa corte un anno fa.

Paetongtarn si è scusata per la telefonata trapelata e ha affermato di stare cercando di evitare una guerra.

È il quinto primo ministro in 17 anni a essere rimosso dalla Corte Costituzionale, sottolineando il ruolo centrale della Corte Costituzionale in un’intricata lotta di potere tra i governi eletti del clan Shinawatra e un nesso di potenti conservatori e generali monarchici con una vasta influenza.

L’attenzione si sposterà ora su chi sostituirà Paetongtarn, con Thaksin che dovrebbe essere al centro di una serie di trattative tra partiti e altri intermediari per cercare di mantenere Pheu Thai alla guida della coalizione.

Il vicepremier Phumtham Wechayachai e l’attuale governo supervisioneranno il governo ad interim fino all’elezione di un nuovo primo ministro da parte della Camera, senza limiti di tempo. Ci sono cinque candidati alla carica di primo ministro, di cui solo uno proveniente da Pheu Thai, il 77enne Chaikasem Nitisiri, ex procuratore generale con limitata esperienza in governo, che ha mantenuto un basso profilo in politica.

Tra gli altri, l’ex premier Prayut Chan-ocha, che si è ritirato dalla politica e ha guidato un colpo di stato militare contro l’ultimo governo Pheu Thai nel 2014, e Anutin Charnvirakul, vicepremier prima di ritirare il suo partito dalla coalizione di Paetongtarn a causa della telefonata trapelata.

La sentenza getta la Thailandia in una situazione di maggiore incertezza politica, in un momento di crescente malcontento pubblico per le riforme bloccate e un’economia in difficoltà, la cui crescita, secondo la banca centrale, dovrebbe essere solo del 2,3% quest’anno.

Qualsiasi governo Pheu Thai sarebbe una coalizione che probabilmente avrebbe solo una risicata maggioranza e potrebbe dover affrontare frequenti sfide parlamentari da parte di un’opposizione con un enorme sostegno pubblico che spinge per elezioni anticipate.