THAILANDIA. La vittoria di Pirro dell’establishment: sciolto Move Forward 

La Corte costituzionale thailandese ha ordinato mercoledì lo scioglimento del partito di opposizione Move Forward, decretando che la sua campagna per modificare la legge che protegge la monarchia dalle critiche rischiava di minare il sistema democratico.

Lo scioglimento di Move Forward, fondato da Pita Limjaroenrat, che ha vinto la maggior parte dei seggi alle elezioni del 2023, è l’ultima battuta d’arresto per i principali partiti politici thailandesi, che sono coinvolti in una battaglia per il potere durata due decenni contro una filiera di conservatori influenti, famiglie benestanti e l’esercito monarchico, riporta Reuters.

Sebbene lo scioglimento potrebbe far infuriare la base fatta di milioni di giovani elettori urbani che hanno sostenuto Move Forward e il suo programma progressista, l’impatto della sentenza potrebbe essere minimo, con solo i suoi 11 dirigenti del partito che hanno ricevuto divieti politici di 10 anni a seguito del verdetto.

Ore dopo la sentenza, i leader di Move Forward hanno annunciato che i 143 legislatori sopravvissuti si sarebbero riorganizzati e avrebbero formato un nuovo partito venerdì, come avevano fatto nel 2020, quando il predecessore Future Forward è stato sciolto per una violazione dei finanziamenti alla campagna elettorale.

Il numero 2 del partito Sirikanya Tansakul ha affermato che il nuovo veicolo, che sarebbe stato il partito più grande in parlamento, avrebbe adottato la stessa ideologia di base e non avrebbe trascurato le sue promesse all’elettorato.

“Non abbandoneremo il nostro sogno, la nostra missione e il dovere che ci è stato assegnato”, ha affermato. “Finché le persone saranno al nostro fianco e ci sosterranno nel cambiare questo paese, continueremo ad andare avanti”.

La decisione di mercoledì è arrivata sei mesi dopo che la stessa corte aveva ordinato a Move Forward di abbandonare il suo piano di riformare una legge sugli insulti reali, stabilendo che era incostituzionale e indeboliva il sistema di governo con il re come capo di stato.

In una decisione unanime che citava la sentenza di gennaio, i giudici hanno affermato che Move Forward aveva usato la monarchia per ottenere un vantaggio elettorale, mettendo il palazzo in conflitto con il popolo. “L’azione dell’imputato è quindi un’azione che potrebbe antagonizzare il sistema democratico con il re come capo di stato”, hanno detto.

Il re Maha Vajiralongkorn è sul trono da sette anni. Il monarca è consacrato dalla costituzione come in una posizione di “adorazione riverita” e il palazzo è visto dai realisti come sacrosanto. Gli insulti percepiti alla monarchia sono punibili fino a 15 anni di carcere.

I leader di Move Forward hanno detto che la sentenza ha creato un pericoloso precedente su come la costituzione può essere interpretata.

Hanno detto che il partito non aveva antagonizzato la monarchia costituzionale né aveva alcuna intenzione di tradimento, insurrezione o separazione della monarchia dal paese.

I rivali di Move Forward l’anno scorso si sono coalizzati per impedire al partito di formare un governo, ma il movimento progressista rimane una forza politica e una minaccia allo status quo, intenzionato a perseguire una piattaforma che include la riforma militare e lo smantellamento dei monopoli delle grandi aziende. Tali politiche l’hanno messa in rotta di collisione con gruppi potenti al centro di una crisi intrattabile che dal 2006 ha visto due colpi di stato, la rimozione di quattro primi ministri, lo scioglimento di più partiti e paralizzanti, a volte violente, proteste di piazza.

Move Forward non è ancora fuori dai guai, tuttavia, con 44 dei suoi attuali ed ex politici, tra cui 26 legislatori, oggetto di una denuncia presso un organismo anti-corruzione da parte di attivisti conservatori che chiedono divieti politici a vita per aver cercato di cambiare la legge sugli insulti reali.

Alcuni sostenitori hanno protestato contro la decisione del tribunale. Nella sede centrale di Move Forward, delusione e incredulità per la sentenza erano i sentimenti più diffusi.

Lo scioglimento di Move Forward giunge in un momento critico della politica thailandese, con crepe che si stanno aprendo anche in una tregua difficile tra l’establishment sostenuto dai militari e un altro rivale di lunga data, il partito populista al governo, Pheu Thai.

Pheu Thai e le sue precedenti incarnazioni hanno sofferto di più per i colpi di stato e gli interventi giudiziari della Thailandia, con la Corte costituzionale che la prossima settimana dovrà decidere se rimuovere il primo Ministro Srettha Thavisin per la sua nomina al governo di un avvocato che ha trascorso del tempo in prigione. Srettha nega di aver commesso illeciti.

Il caso del magnate Srettha è tra i fattori che hanno aumentato l’incertezza politica e sconvolto i mercati finanziari in un periodo di debole crescita economica, con la prospettiva di sconvolgimenti politici in arrivo se venisse rimosso.

Un nuovo premier dovrebbe essere votato dal parlamento, potenzialmente mettendo Pheu Thai contro i partner della coalizione e portando a un rimpasto dell’alleanza di governo e al riallineamento del governo e delle politiche.

Maddalena Ingrao

