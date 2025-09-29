THAILANDIA. Il nuovo governo propone un referendum per la questione cambogiana

Il nuovo primo Ministro thailandese ha dichiarato che il suo governo proporrà un referendum per risolvere il conflitto con la Cambogia su un accordo di demarcazione dei confini.

Il 29 settembre, il primo Ministro ad interim Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti che “per evitare ulteriori conflitti”, il governo spingerà per un voto sulla revoca da parte della Thailandia dell’attuale memorandum d’intesa sulle questioni di confine con la Cambogia, riporta Al Jazeera.

Thailandia e Cambogia hanno a lungo discusso sui punti non demarcati lungo il loro confine terrestre di 817 km, ma le tensioni si sono intensificate drasticamente a luglio durante un conflitto durato cinque giorni. I combattimenti si sono conclusi dopo la mediazione di un cessate il fuoco da parte della Malesia il 28 luglio. Nel peggiore conflitto tra i due paesi dell’ultimo decennio, almeno 48 persone sono state uccise e centinaia di migliaia sono state temporaneamente sfollate.

Per anni i due paesi si sono affidati a un accordo, firmato nel 2000, che definisce il quadro per la sorveglianza e la demarcazione congiunte del confine terrestre.

In un altro accordo del 2001, esso forniva un quadro per la cooperazione e la potenziale condivisione delle risorse nelle aree marittime rivendicate da entrambi i paesi.

Tuttavia, in Thailandia, gli accordi sono stati oggetto di attenzione pubblica nell’ultimo decennio, soprattutto a seguito degli ultimi scontri.

Secondo il premier Charnvirakul, il nuovo referendum fornirebbe un mandato chiaro sulla questione degli accordi.

Gli esperti hanno messo in guardia contro la revoca degli accordi come soluzione al problema, “perché potrebbe creare un vuoto”, riporta Reuters.

Allo stesso tempo, Charnvirakul si è impegnato nel suo discorso inaugurale in Parlamento ad affrontare la questione dell’economia del Paese e a promuovere una nuova e più democratica costituzione, mentre si trova ad affrontare una scadenza autoimposta per indire le elezioni tra quattro mesi.

Maddalena Ingrao

