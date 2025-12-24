THAILANDIA. Dal 20 dicembre è scattato un “blocco navale” thailandese contro la Cambogia

Lo scorso 20 dicembre la Royal Thai Navy, addestrata dagli Stati Uniti, si è preparata a fermare tutte le navi thailandesi nel Golfo di Thailandia che trasportano carburante e rifornimenti militari in Cambogia. Si tratta del primo importante impiego della marina militare nella guerra che dura da cinque mesi.

La Settima Flotta statunitense utilizza il Golfo di Thailandia quando le sue portaerei e altre navi attraccano vicino a Bangkok, nel porto di Sattahip, dove ha sede il Primo Comando Navale d’Area thailandese, per proteggere il Golfo, disseminato di isole abitate thailandesi e cambogiane, strutture navali e piattaforme petrolifere, riporta AT.

Oltre a intercettare le navi thailandesi, comprese le navi da pesca e commerciali, la Marina ha affermato che fermerà le navi di proprietà thailandese che navigano sotto bandiera e registrazione straniera, se sospettate di trasportare carburante, armi, munizioni o altri equipaggiamenti militari attraverso il Golfo per raggiungere la costa meridionale della Cambogia.

Le compagnie di navigazione thailandesi che facilitano i loro viaggi, i proprietari delle navi, i fornitori, i fornitori di energia e altri soggetti collegati alle navi thailandesi che violano il divieto saranno ritenuti responsabili, ha affermato il governo funzionari.

La Marina ha avvertito gli armatori della presenza di “zone ad alto rischio” nelle acque nord-orientali del Golfo di Thailandia, vicino alle città costiere e ai porti sparsi della Cambogia meridionale. Quella costa è piena di contrabbandieri, trafficanti di esseri umani, fuggitivi e altri che utilizzano illegalmente piccole imbarcazioni per evitare di attraversare il vicino confine terrestre tra Thailandia e Cambogia.

I notiziari thailandesi affermano che la Cambogia ha schierato droni per sorvolare e potenzialmente interrompere o bombardare le piattaforme petrolifere nel Golfo, comprese quelle gestite dalla PTTEP, società statale. Anche le piattaforme della Chevron hanno segnalato attività di droni sui loro asset. Secondo i rapporti, la Marina thailandese ha schierato elicotteri e navi per proteggere le piattaforme. Oltre a navi cargo, traghetti passeggeri e altre imbarcazioni, oltre 10.000 pescherecci pescano a strascico nelle acque poco profonde del Golfo di Thailandia.

Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha approvato il Thai Maritime Enforcement Command Center (Thai-MECC) come responsabile del blocco delle navi. Le intercettazioni includono la sorveglianza marittima del carico, compresi i trasferimenti in mare, oltre alle operazioni di carico e scarico a terra, ha affermato il portavoce del Thai-MECC, l’Ammiraglio della Marina Jumbol Nakbua.

Diverse altre navi monitorate erano partite dal porto thailandese di Laem Chabang, vicino a Bangkok, presumibilmente trasportando carburante in Cambogia. Una manciata di compagnie di navigazione thailandesi inviano legalmente carburante in Cambogia da anni.

Il Golfo di Thailandia è più grande del Golfo Persico e copre una superficie pari a quella della Polonia. Il golfo di 123.550 chilometri quadrati forma un vicolo cieco nel Pacifico occidentale, delimitato da Thailandia, Cambogia, Vietnam e Malesia. La Thailandia condivide il Golfo di Thailandia con la Cambogia.

Le intercettazioni della Marina potrebbero essere ostacolate dalle mappe thailandesi e cambogiane del golfo, che delineano i loro confini marittimi contesi e sovrapposti attorno a preziose zone sottomarine di gas naturale e petrolio, e alle piattaforme di perforazione gestite da Chevron e altre società straniere e thailandesi.

La quota cambogiana del Golfo di Thailandia include la vicina base navale di Ream, accanto alla riparata baia di Sihanoukville. Washington teme che, in caso di guerra tra Stati Uniti e Cina, la base navale di Ream verrà utilizzata dalla Cina, stretto alleato della Cambogia, che ha finanziato e costruito le strutture più recenti della base e i recenti estesi lavori di dragaggio, consentendo alle navi in ​​acque profonde, comprese le navi da guerra, di attraccare, caricare e scaricare, e di sottoporsi a manutenzione e riparazioni.

L’accesso privilegiato della Cina alla struttura potrebbe potenzialmente fornirle un fianco meridionale strategico, finora assente in qualsiasi conflitto nel Mar Cinese Meridionale.

La Cambogia, che ha recentemente migliorato le relazioni con gli Stati Uniti dopo una crisi che ha visto le due parti annullare le regolari esercitazioni congiunte Angkor Sentinel nel 2017, insiste sul fatto che Ream rimarrà aperta a tutte le spedizioni internazionali.

L’esercito thailandese ha recentemente esibito missili anticarro di fabbricazione cinese, sequestrati durante la ritirata delle truppe cambogiane da Hill 500 nella provincia thailandese di Ubon Ratchathani.

Pechino ha affermato che la sua “normale cooperazione difensiva” con Bangkok e Phnom Penh non ha nulla a che fare con gli scontri di confine. La Cina vende armi sia alla Thailandia che alla Cambogia.

Da luglio, i combattimenti tra le due nazioni hanno comportato principalmente attacchi aerei e di artiglieria reciproca da parte della Thailandia lungo la loro frontiera contesa.

Il conflitto si concentra lungo i territori di frontiera rivendicati da entrambe le nazioni, causando il caos nelle province di confine nord-orientali della Thailandia, in via di modernizzazione, di Surin, Buriram, Sisaket, Ubon Ratchathani, Chanthaburi, Sa Kaeo e Trat.

Dall’altro lato, le province cambogiane molto meno sviluppate, colpite dagli attacchi durante i recenti scontri, includono Preah Vihear, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong e il confine settentrionale della provincia di Siem Reap, sede delle rovine del più grande impero Angkor.

Luigi Medici

