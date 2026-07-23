TERRORISMO. Indice Globale 2026: Africa in cima, ma il Pakistan al primo posto. Nell’UE in calo gli attacchi, ma in crescita gli arresti

L’Institute for Economics and Peace ha redatto il Global Terrorism Index 2026 (GTI), 13° edizione, secondo il quale l’Africa si classifica al primo posto a livello globale nell’indice del terrorismo, sostenendo al contempo che i gruppi jihadisti hanno adottato tattiche più complesse, ma è il Pakistan ad ottenere l’infelice primato fra i paesi più colpiti, a seguito di un aumento del 6% delle vittime legate al terrorismo. Il GTI mostra sia un calo significativo della violenza terroristica a livello mondiale, sia l’emergere di nuovi rischi legati all’instabilità regionale, all’adattamento tecnologico e alla crescente frammentazione delle strutture di sicurezza globali. L’anno è stato caratterizzato dall’assenza a livello globale di attacchi su larga scala. Anche la letalità media è diminuita, passando da 2,1 a 1,8 morti per attacco. Nonostante l’ampia copertura mediatica degli attacchi in Occidente, la principale causa del terrorismo rimane il conflitto: solo l’1% delle vittime del terrorismo nel 2025 si è registrato al di fuori dei paesi colpiti.

Il rapporto GTI, pubblicato dall’Istituto per l’Economia e la Pace, ha infatti rivelato che l’Africa, in particolare il Sahel e l’Africa subsahariana, è diventata l’epicentro dell’attività terroristica globale, con l’ascesa di organizzazioni come l’ISIS o Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) operante in Mali, Burkina Faso e Niger e Al-Shabaab in Somalia. Si indica che i gruppi terroristici non si affidano più esclusivamente ad attacchi diretti, ma hanno adottato tattiche più complesse, tra cui colpire il personale militare, interrompere le catene di approvvigionamento e imporre blocchi economici alle città, il tutto con l’obiettivo di indebolire lo Stato e minare la fiducia pubblica. La Nigeria ha registrato l’aumento maggiore nel 2025, con un incremento del 46% delle vittime, arrivando a quota 750. Anche la Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha registrato un incremento significativo del terrorismo, più 28%, raggiungendo la sua peggiore posizione di sempre nell’Indice, a causa degli attacchi perpetrati dalle Forze Democratiche Alleate (ADF), affiliate all’ISIS.

Secondo il rapporto, questo fenomeno è legato a fattori strutturali profondamente radicati, in particolare confini porosi, governance debole, conflitti interni e deterioramento delle condizioni economiche e sociali: un contesto che consente ai gruppi armati di reclutare ed espandersi. Inoltre, si afferma che l’Africa non si trova ad affrontare solo una minaccia alla sicurezza, ma una crisi complessa che mette in luce il fallimento di alcuni modelli militari nel raggiungere la stabilità e sottolinea come la lotta al terrorismo richieda un approccio politico, economico e sociale globale.

Tuttavia, il Pakistan è stato classificato come il Paese più colpito dal terrorismo al mondo nell’Indice, superando per la prima volta il Burkina Faso. Il report sostiene che nel 2025 il Pakistan ha registrato 1.139 morti legate al terrorismo, pari a quasi il 20% di tutte le morti per terrorismo a livello globale. Ha inoltre registrato 1.045 incidenti terroristici, il livello più alto nel Paese dal 2013. La maggior parte degli attacchi si è verificata nel Khyber Pakhtunkhwa e nel Balochistan, principalmente a causa dell’attività dei gruppi come il Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan e della violenza separatista dell’Esercito di Liberazione del Balochistan (BLA).

Ciononostante, l’Institute for Economics and Peace ritiene che i Paesi dell’Asia centrale presentano alcuni dei livelli di minaccia terroristica più bassi al mondo. Kazakistan, Kirghizistan e Turkmenistan hanno ottenuto un punteggio pari a zero. In questi Paesi non è stato registrato un singolo attentato terroristico durante il periodo di riferimento. Si sono classificati al 100° posto su 163 Paesi, con il Kirghizistan riconosciuto come Paese sicuro.

In generale, l’Indice riporta un calo del 28% delle morti legate al terrorismo e un calo del 22% del numero totale di attacchi entro il 2025. Il miglioramento è stato generalizzato, con 81 paesi che hanno registrato progressi. Solo 19 paesi hanno visto un peggioramento, il numero più basso nella storia dell’Indice. Tuttavia, si è registrato un aumento significativo del terrorismo nei paesi occidentali, che rappresentano sette dei 19 casi. Nonostante questi dati incoraggianti, il rapporto mostra anche che il terrorismo è sempre più concentrato in un numero ristretto di Stati fragili. Poco meno del 70% delle vittime del terrorismo si è verificato in soli cinque paesi: Pakistan, Burkina Faso, Nigeria, Niger e RDC. Sei dei dieci paesi più colpiti dal terrorismo si trovano nell’Africa subsahariana.

Guardano all’UE, secondo l’Europol, nel 2025 10 Stati membri hanno segnalato 45 attacchi terroristici (22 conclusi, 3 falliti e 20 sventati). Quelli che hanno raggiunto l’obiettivo hanno causato complessivamente 6 vittime. Questo dato rappresenta un calo rispetto al 2024, quando furono registrati 58 attacchi in 14 Stati membri: tra questi, 34 quelli portati a termine che hanno causato 5 vittime. Tuttavia, il numero di arresti è continuato ad aumentare, con 486 sospetti arrestati per reati legati al terrorismo in 21 Stati membri (rispetto ai 449 e 426 dei due anni precedenti). Queste cifre, precisano, non tengono conto del maggior numero di indagini in corso. Ciò può riflettere l’efficacia degli sforzi delle forze dell’ordine, ma allo stesso tempo indica che la minaccia terroristica nell’UE non può essere valutata esclusivamente sulla base del numero di attacchi e arresti, del numero di vittime o della ripartizione geografica. Nei paesi occidentali, soprattutto la radicalizzazione online rappresenta una crescente fonte di preoccupazione per la sicurezza, in particolare tra i minorenni e i giovanissimi (rappresentavano il 42% di tutte le indagini relative al terrorismo in Europa e Nord America) influenzati dai social media e dalle camere di risonanza ideologiche. Secondo il rapporto GTI, il successo a lungo termine nella lotta al terrorismo dipenderà non solo dalle operazioni militari e dalla cooperazione in materia di intelligence, ma anche dal rafforzamento della governance, dal miglioramento delle condizioni economiche e dalla lotta alla frammentazione sociale che consente alle ideologie estremiste di diffondersi in un contesto digitale e geopolitico sempre più interconnesso.

Una delle principali conclusioni del rapporto GTI è che il terrorismo prospera sempre più nelle regioni di confine dove l’autorità statale rimane limitata e il coordinamento della sicurezza è debole. La regione del Sahel rimane l’esempio più lampante di questa tendenza, dove i gruppi militanti sfruttano i confini porosi e le strutture di governo instabili per espandere la propria influenza. Il rapporto evidenzia inoltre la crescente importanza dell’adattamento tecnologico tra i gruppi estremisti, compreso l’uso di droni, comunicazioni crittografate e reti di propaganda online, che accelerano i processi di reclutamento e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani. Il rapporto avverte anche che l’attuale calo della violenza terroristica potrebbe essere temporaneo a causa della più ampia instabilità geopolitica e della rapida evoluzione delle minacce non tradizionali. I conflitti che coinvolgono Iran, Afghanistan e Siria, così come le continue crisi economiche e la polarizzazione politica in molti paesi, hanno creato le condizioni che le reti estremiste possono continuare a sfruttare.

Paolo Romano

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