TERRE RARE. Senza gallio e germanio cinese chip agli sgoccioli

La stretta cinese sulle esportazioni di minerali essenziali necessari per la fabbricazione di chip potrebbe finire per innescare una carenza globale di semiconduttori. Dall’anno scorso, Pechino ha ridotto significativamente le sue esportazioni di gallio e germanio, due metalli fondamentali per la produzione di chip per computer ad alta velocità.

La Cina domina la fornitura di entrambi i metalli, rappresentando almeno il 60% della produzione globale di germanio e quasi il 90% della produzione mondiale di gallio, riporta AF.

Stando al Financial Times, Pechino ora esporta solo “una frazione” dei due metalli, rispetto al passato: ”La situazione con la Cina è critica. Dipendiamo da loro”.

Il blocco delle esportazioni dei due metalli da parte di Pechino è iniziato nell’agosto dell’anno scorso, una mossa che, a suo dire, aveva lo scopo di proteggere la sua “sicurezza nazionale e i suoi interessi”. Ma le restrizioni sono state ampiamente viste come una ritorsione contro i continui sforzi dell’Occidente di tagliare l’accesso della Cina alla tecnologia avanzata.

Ogni azienda che volesse esportare quei metalli ora avrebbe bisogno dell’approvazione del ministero del Commercio per ogni singola spedizione, un processo che può richiedere dai 30 agli 80 giorni.

Inoltre, se le autorità desiderano interrompere la fornitura a un paese specifico, possono semplicemente negare tutte le licenze per le spedizioni lì dirette.

FT, citando operatori del settore, riporta che il nuovo regime di licenze ha fatto sì che le aziende statunitensi trovassero “davvero difficile” ottenere le spedizioni dei metalli, con le scorte oramai agli sgoccioli.

L’annuncio iniziale della Cina sulle restrizioni ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei produttori di chip e delle aziende correlate. Il più grande acquirente di gallio al mondo, l’azienda tedesca Freiberger Compound Materials, ha affermato che i suoi clienti “non erano affatto rilassati riguardo alle restrizioni”. Nel frattempo, le principali aziende di chip come Tsmc e Intel hanno affermato di non aspettarsi alcuna imposta sulla loro attività. Un portavoce di Intel ha affermato che la “strategia dell’azienda di avere una catena di fornitura globale e diversificata” ha ridotto al minimo il suo rischio.

Il Pentagono ha osservato di avere una scorta strategica di germanio ma nessuna riserva di gallio.

Nonostante le aspettative iniziali moderate, i prezzi del gallio e del germanio sono quasi raddoppiati da quando la Cina ha imposto le sue restrizioni.

A luglio, le speculazioni su un possibile acquisto dall’agenzia di stoccaggio statale cinese hanno portato i prezzi del germanio a un livello record in Cina, con un aumento del 38% da quando sono entrate in vigore le restrizioni all’esportazione. Quel balzo ha avuto ripercussioni sui mercati globali, con prezzi in aumento di quasi il 70% in Europa da giugno.

A marzo, la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha avvertito che l’aumento dei prezzi dei metalli avrebbe significato che “la produzione di dispositivi che richiedono semiconduttori potrebbe diminuire nei prossimi mesi”.

Tuttavia, qualsiasi tregua dall’attuale incertezza della catena di fornitura rimane improbabile, considerando che i legami tra Cina e Stati Uniti si sono ulteriormente tesi nell’ultimo anno.

Da allora la Cina ha imposto restrizioni simili alle esportazioni di antimonio, grafite e tecnologia per realizzare magneti di terre rare.

A partire da ottobre, anche Pechino dovrebbe mettere in atto una regolamentazione che afferma che “le risorse di terre rare della Cina appartengono allo Stato”. Questa mossa consentirà a Pechino di avere controllo sull’intera filiera delle terre rare.

Maddalena Ingroia