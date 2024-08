TERRE RARE. Sale anche il prezzo dell’antimonio cinese

I prezzi dei metalli rari sono aumentati vertiginosamente nell’anno da quando la Cina ha istituito restrizioni all’esportazione sulle risorse critiche, con i controlli più rigidi che minacciano di far salire ulteriormente i prezzi.

All’inizio di questo mese, le autorità cinesi hanno dichiarato che introdurranno licenze di esportazione per l’antimonio, un minerale utilizzato principalmente come ritardante di fiamma nei veicoli e nei dispositivi elettronici. Le nuove misure entreranno in vigore il 15 settembre, riporta Nikkei.

Negli ultimi anni, l’antimonio ha visto una domanda crescente come materiale per aumentare la trasparenza del vetro di copertura delle celle solari. I prezzi spot nel mercato europeo hanno ripetutamente toccato nuovi massimi storici.

Dopo che la Cina ha annunciato le restrizioni all’esportazione, il prezzo dell’antimonio è salito di oltre il 5% a 25.000 dollari a tonnellata, più del doppio dei 12.000 segnati alla fine dell’anno scorso.

Questa tendenza è in contrasto con i prezzi delle terre rare, che sono crollati poiché la Cina ha aumentato la produzione.

La Cina detiene la quota maggiore nella produzione globale di antimonio al 48%, secondo l’U.S. Geological Survey. Myanmar e Russia sono altri principali produttori del minerale, ma conflitti interni e sanzioni hanno suscitato preoccupazioni sulle forniture. Ora, al mix si sono aggiunte domande sulle forniture cinesi.

A luglio 2023, il governo cinese ha annunciato controlli più severi sulle esportazioni di metalli rari. Il gallio, il germanio e i metalli composti correlati utilizzati nei materiali semiconduttori hanno iniziato a richiedere licenze di esportazione il mese successivo .

La Cina rappresenta oltre il 90% della produzione di gallio e i prezzi internazionali sono saliti alle stelle a causa delle preoccupazioni relative alle forniture. I prezzi del gallio sono aumentati di circa il 20% in circa un mese a partire dalla fine di giugno 2023.

Le esportazioni cinesi di gallio sono riprese a ottobre dell’anno scorso dopo il rilascio delle licenze e, sebbene i volumi di esportazione siano in ripresa, i prezzi rimangono elevati. Martedì, il prezzo di riferimento per il gallio destinato ai mercati occidentali era di 525 dollari al chilogrammo, secondo Argus Media, in aumento dell’86% rispetto alla fine di giugno 2023.

Oltre al gallio e all’antimonio, un’ampia gamma di minerali dipende fortemente dalle forniture cinesi. Tra questi, il tungsteno utilizzato negli utensili in carburo, il magnesio che funge da additivo per le leghe di alluminio e altri materiali e le terre rare utilizzate nei magneti ad alte prestazioni per i motori dei veicoli elettrici.

Maddalena Ingroia