TERRE RARE. Quanto durerà il monopolio di Pechino?

Le terre rare sono una classe di 17 metalli essenziali per l’industria tecnologica, dei trasporti, dell’energia, della difesa e aerospaziale. Sono utilizzati per magneti ad alta potenza e parti di precisione in dispositivi che vanno dalle batterie, ai pannelli solari e alle turbine eoliche, agli smartphone, ai laser e ai motori a reazione.

La Repubblica Popolare Cinese è arrivata a dominare le catene di fornitura globali di questi preziosi metalli durante l’era della politica estera di Deng Xiaoping. Le imprese statali sovvenzionate sono state autorizzate a cacciare i concorrenti dalle attività di estrazione e lavorazione delle terre rare, dando a Pechinoun monopolio virtuale alla fine degli anni Novanta.

Il mondo intero si è reso conto delle implicazioni strategiche di questa concentrazione solo nel 2010, quando una disputa marittima tra la Cina e il Giappone ha provocato il blocco totale delle esportazioni di terre rare dalla prima alla seconda. Sebbene il commercio sia ripreso dopo l’incidente, l’episodio ha evidenziato sia le vulnerabilità che la dipendenza permetteva, sia la volontà della Cina di sfruttarle per ottenere una leva politica.

Il Giappone è stato quindi motivato a iniziare a investire in fornitori alternativi all’estero, mentre gli Stati Uniti si sono mossi per riavviare la propria capacità produttiva interna oramai inattiva.

Tredici anni dopo, si muove qualcosa: gli Stati Uniti e l’Australia hanno dimostrato la loro determinazione politica a rompere il controllo della Cina sul mercato. Anche il Giappone e l’India stanno cercando di creare industrie nazionali, ma le barriere all’ingresso rimangono formidabili.

Pechino domina ancora l’intero settore e può inondare i mercati globali con materiale a basso costo, come ha già fatto con l’acciaio e i pannelli solari. Nel 2022, ha estratto il 58% di tutti gli elementi delle terre rare, ha raffinato l’89% di tutti i minerali grezzi e ha prodotto il 92% dei componenti basati sulle terre rare a livello mondiale, riporta AT.

Durante gli anni di Trump, l’interesse politico americano si è spostato sul collo di bottiglia globale per segmenti industriali, compresa la raffinazione, accorgendosi che poche società americane di terre rare inviano il loro minerale grezzo in Cina per la lavorazione prima di tornare negli Stati Uniti come magneti per l’industria della Difesa.

Rivitalizzando le catene di approvvigionamento nazionali di minerali critici, il governo statunitense sta sostenendo la costruzione di impianti di lavorazione in California e in Texas per due giganti delle terre rare: MP Materials, un’azienda americana, e Lynas Rare Earths, un’azienda australiana.

Inoltre, la recente legge sulla riduzione dell’inflazione dell’amministrazione Biden ha fornito incentivi fiscali alle imprese minerarie critiche e ha potenziato l’Ufficio programmi di prestito del Dipartimento dell’Energia e il Defense Production Act. Ciò consentirà al potere esecutivo di sostenere lo sviluppo industriale su base ad hoc.

Da canto suo Xi Jinping ha capito che la minaccia implicita di applicare la leva delle terre rare supera il rapporto costi-benefici: un embargo sulle terre rare applicato domani a una nazione come il Giappone o gli Stati Uniti scatenerebbe facilmente una bellicosa disputa commerciale e spingerebbe uno tsunami di finanziamenti verso i concorrenti emergenti.

La consapevolezza di Pechino di questo scenario si riflette nella recente fusione di tre colossi minerari di proprietà statale nel China Rare Earth Group. Questo massiccio consolidamento consente al partito di controllare più facilmente il mercato e di sviluppare sinergie per abbassare ulteriormente i costi, ostacolando le nuove imprese straniere.

Nel lungo periodo, i comportamenti monopolistici saranno risolti dai mercati interconnessi su cui si basa la società moderna.

L’aumento delle tariffe di esportazione cinesi e l’impennata dei prezzi rappresentano un’opportunità. Il Canada, l’India e il Regno Unito hanno annunciato di recente l’intenzione di sviluppare le prime raffinerie nazionali per gli elementi delle terre rare, con gli interessi della sicurezza nazionale che senza dubbio forniscono la spinta.

La seconda è la minaccia dei sostituti. La necessità è la madre dell’invenzione e se i sostituti possono sostituire le terre rare nei prodotti di uso finale, i timori per l’approvvigionamento possono essere elusi.

Luigi Medici