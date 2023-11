TERRE RARE. Pechino vuole sapere a chi vanno e a che prezzo

La Cina ora richiederà agli esportatori di terre rare di riferire i dettagli delle loro spedizioni al Ministero del Commercio al fine di “stabilizzare il commercio estero del paese”.

Gli esportatori saranno tenuti a segnalare ogni spedizione insieme al “numero e all’ora” delle terre rare sfuse, con effetto immediato, riporta Global Times, citando una circolare pubblicata il 7 ottobre sul sito web del ministero del Commercio cinese.

Questa è la prima volta che la Cina aggiunge le terre rare alla lista dei minerali che devono essere segnalati alle autorità per l’esportazione, riporta l’agenzia cinese Ecns. Il ministero del Commercio cinese ha inoltre incaricato le sue camere di commercio di analizzare i dati, una mossa che è “in linea con la pratica internazionale comune”, secondo la sua circolare, ripota AF.

La mossa ha lo scopo di consentire “una comprensione precisa dello status quo e della tendenza” del commercio cinese di terre rare, si legge nella circolare citata nel rapporto. “Guiderà i commercianti a condurre il commercio estero in modo ordinato in modo da evitare rischi e garantire un commercio estero stabile”, prosegue la circolare.

La Cina è il più grande fornitore mondiale di terre rare e ha rappresentato il 70% della produzione mineraria globale di terre rare nel 2022, secondo i dati dello United States Geological Survey.

Un gruppo di 17 minerali difficili da estrarre, le terre rare sono necessarie per la produzione di tecnologie e apparecchiature fondamentali per le economie globali di oggi, che si tratti di laser e attrezzature militari, magneti nei veicoli elettrici, turbine eoliche o persino dispositivi elettronici di consumo come gli iPhone.

I piani della Cina di controllare il commercio delle terre rare arrivano in un contesto di crescenti tensioni commerciali con l’Occidente. L’Unione Europea sta attualmente indagando su una serie di sussidi statali cinesi, compresi quelli per i produttori di acciaio e alluminio, di veicoli elettrici e di turbine eoliche.

Pechino sta anche cercando di respingere gli sforzi del presidente americano Joe Biden di limitare il progresso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’informatica quantistica nella seconda economia più grande del mondo.

A luglio, la Cina ha annunciato restrizioni sulle esportazioni di due metalli chiave per la produzione di chip: gallio e germanio. La mossa è stata ampiamente vista come una mossa contro il giro di vite degli Stati Uniti sulle esportazioni di chip avanzati verso la Cina. I dati commerciali di agosto e settembre mostrano che Pechino ha ora completamente bloccato le esportazioni dei due metalli. Il mese scorso, la Cina ha anche annunciato restrizioni sulle esportazioni di grafite, un metallo chiave per le batterie dei veicoli elettrici. Dovrebbero entrare in vigore a partire da dicembre.

Anche le terre rare sono emerse come cruciali per la transizione globale all’energia pulita. Ciò ha aumentato la dipendenza del mondo dalla Cina per la fornitura di terre rare.

I dati doganali di martedì 7 novembre hanno mostrato che le esportazioni cinesi di terre rare sono cresciute di un altro 9% in ottobre, nonostante gli sforzi globali per “ridurre i rischi” della seconda economia mondiale.

Una delle ragioni principali del dominio della Cina in questi metalli è che il processo di produzione può essere un processo “pignolo” e tossico per l’ambiente con molti passaggi complessi.

L’esperienza della Cina nella raffinazione ha consentito al paese di modificare a proprio vantaggio i prezzi delle terre rare in diverse fasi della catena di lavorazione, compresi i prezzi bassi per i prodotti finiti, per inibire la concorrenza straniera.

Una delle sfide più importanti per la Cina è il calo dei prezzi delle terre rare, che quest’anno hanno toccato il minimo degli ultimi tre anni, in parte a causa dell’aumento dell’offerta cinese.

