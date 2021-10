TERRE RARE. Pechino aumenta la produzione

La Cina ha aumentato le sue quote annuali di produzione di terre rare il 30 settembre del 20% su base annua ai livelli più alti mai registrati, cercando di alleggerire l’offerta per i produttori. Una dichiarazione del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha detto che la produzione mineraria di terre rare del 2021 è stata fissata a 168.000 tonnellate, rispetto alle 140.000 tonnellate dello scorso anno.

La quota per la fusione e la separazione, o l’elaborazione di terre rare in una forma che possa essere utilizzata dai produttori, è di 162.000 tonnellate, anche in aumento del 20% rispetto all’anno, riporta il comunicato ripreso da Atf.

La Cina è il produttore dominante del mondo di terre rare, gruppo di 17 minerali usati nell’elettronica di consumo e nelle attrezzature militari. Pechino annuncia le quote due volte all’anno, dividendo le quote di estrazione in quelle per le terre rare leggere, il tipo più comune, e le terre rare pesanti.

La chiusura del confine del Myanmar ha influito sulle forniture; il Myanmar fornisce circa la metà della materia prima cinese di terre rare pesanti, ma la chiusura di un valico di frontiera per contenere la diffusione di Covid-19 ha provocato la fine delle spedizioni.

Le quote per la prima metà del 2021 sono state fissate in precedenza a 84.000 tonnellate per l’estrazione e 81.000 tonnellate per la fusione e la separazione. Le quote per l’intero anno, che sono state pubblicate insolitamente in ritardo, implicano gli stessi livelli per la seconda metà.

Le quote sono assegnate a sei aziende statali, tra cui China Minmetals Rare Earth Co, Chinalco Rare Earth & Metals Co e China Northern Rare Earth Group.

La Minmetals la scorsa settimana ha segnalato il potenziale consolidamento delle cosiddette “Big Six” quando ha detto che la direzione stava discutendo la ristrutturazione con Chinalco e il governo del centro delle terre rare di Ganzhou.

Nel frattempo, la European Raw Materials Alliance, organismo finanziato dall’Ue, ha detto il 30 settembre che l’Unione europea dovrebbe investire fino a 200 milioni di euro all’anno per aumentare la produzione nazionale di magneti di terre rare specializzati, che sono vitali per i motori dei veicoli elettrici e le turbine eoliche.

Alle aziende potrebbero essere offerti sgravi fiscali come parte di un piano per l’UE di produrre un quinto dei propri magneti di terre rare entro il 2030, ha detto Erma. Ha detto che la mossa ridurrebbe la dipendenza dalla Cina. Attualmente il 95% dei magneti permanenti dell’Ue, vitali per il settore della difesa e prodotti high-tech come i robot, sono importati dalla Cina.

Un rapporto dell’Erma conferma che l’Ue sta considerando di offrire sostegno ai produttori locali in modo che possano competere con i rivali cinesi.

L’Ue, più la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e le nazioni del “Quad” come l’Australia sono interessati a sviluppare l’estrazione, la lavorazione e i magneti di terre rare nazionali per aiutare a soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. La domanda di magneti permanenti dovrebbe aumentare fino a dieci volte entro il 2050, quando l’UE e la Gran Bretagna si sono impegnate a ridurre le emissioni nette di gas serra a zero.

Graziella Giangiulio