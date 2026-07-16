TERRE RARE. L’IEA fotografa la crisi e invita alla diversificazione degli approvvigionamenti

Secondo il nuovo rapporto IEA, i minerali critici sono diventati il ​​fulcro dell’attenzione globale, poiché le restrizioni alle esportazioni e le catene di approvvigionamento altamente concentrate minacciano migliaia di miliardi di dollari di produzione industriale.

Il Global Critical Minerals Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), pubblicato il 16 luglio, afferma che, se i controlli sulle esportazioni cinesi venissero pienamente attuati, si stima che 6.500 miliardi di dollari di produzione annua al di fuori della Cina potrebbero essere a rischio, riporta Anadolu.

Un’interruzione completa del commercio di grafite per batterie potrebbe minacciare oltre 300 miliardi di dollari di produzione annua, in particolare nei settori dei veicoli elettrici, dello stoccaggio energetico e della produzione di batterie.

Litio, cobalto, grafite e terre rare sono essenziali per veicoli elettrici, batterie, sistemi di energia rinnovabile e reti elettriche, mentre gallio, germanio e tungsteno sono fondamentali per i semiconduttori, l’industria aerospaziale, l’intelligenza artificiale e le tecnologie della difesa.

La Cina domina la lavorazione della maggior parte dei minerali necessari per l’energia e le applicazioni ad alta tecnologia, mentre l’Indonesia è leader nella raffinazione del nichel. Escludendo le terre rare, la quota media detenuta dalla Cina è salita al 72% nel 2025, rispetto al 70% del 2023.

Cina e Indonesia hanno rappresentato oltre tre quarti della crescita delle forniture raffinate di minerali energetici chiave negli ultimi due anni. Questa concentrazione è diventata un’immediata sfida per la sicurezza economica, poiché i governi stanno sempre più limitando le esportazioni.

Il numero di categorie di minerali soggette ai controlli sulle esportazioni cinesi è triplicato dal 2023. Nell’aprile 2025 la Cina ha imposto controlli su sette elementi delle terre rare pesanti, costringendo alcune case automobilistiche a ridurre la produzione o a sospendere temporaneamente le attività. Successivamente, Pechino ha proposto restrizioni sui prodotti di fabbricazione estera contenenti terre rare cinesi o prodotti con tecnologia cinese.

Sebbene le misure siano state sospese fino a novembre 2026, l’IEA ha affermato che le vulnerabilità permangono. La Cina ha anche annunciato controlli sui materiali anodici in grafite, sui catodi delle batterie, sulle tecnologie di produzione e sulle attrezzature di produzione. Altri produttori hanno introdotto restrizioni, tra cui quote di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo e misure riguardanti il ​​litio in Zimbabwe e la grafite in Mozambico.

Secondo il rapporto, i prezzi dei minerali critici si sono ripresi nel corso del 2025 e all’inizio del 2026. I prezzi di alluminio, rame e stagno sono aumentati di circa un terzo tra gennaio 2025 e aprile 2026, mentre i prezzi del litio sono più che raddoppiati e quelli del cobalto sono aumentati di circa il 130%.

I prezzi del tungsteno sono sestuplicati. I prezzi del gallio e delle terre rare pesanti in Europa hanno raggiunto circa cinque volte il livello interno cinese, mentre i prezzi del germanio sono stati quasi tre volte superiori.

Nonostante i prezzi più elevati e la domanda a lungo termine, gli investimenti in minerali critici sono diminuiti del 9% nel 2025, ponendo fine a diversi anni di crescita. La spesa in conto capitale per i metalli per batterie è diminuita di oltre il 20%, mentre le aziende produttrici di litio hanno tagliato gli investimenti di circa il 40%. La spesa per l’esplorazione è calata di oltre il 10%.

Gli investimenti nel rame sono aumentati dell’8%, riflettendo le aspettative di una forte domanda da parte delle reti elettriche, dell’elettrificazione e delle infrastrutture digitali.

L’IEA prevede che l’offerta di rame rimarrà inferiore alla domanda fino al 2035, con un deficit previsto pari a circa il 25% della domanda.

I governi hanno aumentato gli impegni di finanziamento pubblico per progetti relativi ai minerali critici nelle economie avanzate, portandoli a circa 65 miliardi di dollari nel 2025, oltre quattro volte il livello del 2023, ma gli esborsi effettivi continuano a essere insufficienti.

L’IEA ha affermato che gli sforzi di diversificazione rimangono concentrati sull’attività mineraria, mentre la capacità di raffinazione e produzione è in ritardo. La capacità di raffinazione delle terre rare annunciata al di fuori dei principali fornitori potrebbe processare circa due terzi dell’offerta mineraria prevista entro il 2035, ma la produzione di magneti pianificata coprirebbe solo un terzo. Analogamente, la capacità prevista per i catodi delle batterie è equivalente a circa un terzo della capacità di estrazione del litio prevista.

I nuovi progetti al di fuori dei paesi leader devono affrontare costi di capitale superiori dal 20% a oltre il 150%, mentre i costi operativi sono in media superiori del 50%. Inoltre, si trovano a dover affrontare carenze di tecnologia, attrezzature, infrastrutture e manodopera specializzata, oltre a lunghe procedure di autorizzazione.

L’IEA classifica gallio, terre rare per magneti, ittrio, grafite, tungsteno, tellurio, cobalto e germanio tra i minerali più vulnerabili alle interruzioni di approvvigionamento. Diversificare le catene di approvvigionamento dei magneti a base di terre rare richiederebbe circa 60 miliardi di dollari nel prossimo decennio, una cifra modesta rispetto alle potenziali perdite economiche.

Secondo l’Agenzia, le scorte strategiche di 11 materiali ad alto rischio costerebbero ai paesi al di fuori dei fornitori dominanti meno di 900 milioni di dollari all’anno. Sostiene che i maggiori costi di approvvigionamento dovrebbero essere considerati un “premio di sicurezza mineraria” contro le interruzioni di fornitura.

I minerali critici rappresentano circa il 3% del prezzo di un veicolo elettrico medio, mentre le terre rare costituiscono meno dell’1% del valore di un veicolo, l’IEA suggerisce che una diversificazione delle fonti di approvvigionamento potrebbe rafforzare la resilienza con effetti limitati sui consumatori.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/