TERRE RARE. L’eccessivo sfruttamento sta uccidendo il Mekong

Oltre 70 milioni di persone nel sud-est asiatico continentale dipendono dal fiume Mekong, lungo quasi 5.000 chilometri. La crescente domanda di terre rare sta alimentando un boom minerario non regolamentato, concentrato nel Myanmar in guerra, che si sta diffondendo fino al Laos.

Il Mekong è da tempo soggetto a crescenti pressioni, dall’inquinamento da plastica alle dighe idroelettriche che ne arginano il corso superiore e all’estrazione di sabbia che ne divora le sponde. Gli esperti avvertono che le acque reflue tossiche provenienti dalle miniere potrebbero rappresentare una minaccia esistenziale, riporta AP.

L’esposizione a metalli pesanti come arsenico, mercurio, piombo e cadmio aumenta il rischio di cancro, insufficienza d’organo e danni allo sviluppo, soprattutto per bambini e donne in gravidanza.

La Thailandia sta subendo le conseguenze più gravi del boom minerario, poiché tali tossine mettono a repentaglio le sue esportazioni alimentari globali, dai sacchi di riso nei supermercati statunitensi agli snack di edamame serviti in Giappone e all’aglio utilizzato nelle cucine malesi. Le risposte restano locali e limitate, mentre il contrabbando e la guerra civile in Myanmar complicano le soluzioni a livello regionale, destando preoccupazioni per la Cambogia e il Vietnam, paesi a valle.

L’agricoltura è la spina dorsale delle economie del Sud-est asiatico, ha affermato l’Università Mae Fah Luang di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, e le miniere di terre rare stanno distruggendo “la cucina del mondo”.

La Thailandia è uno dei principali esportatori di riso al mondo, insieme a India e Vietnam. Nel 2024 ha esportato riso e frutta per un valore superiore a 10 miliardi di dollari, secondo i dati commerciali che classificano gli Stati Uniti come il principale importatore di riso.

The Mekong School a Chiang Khong, nel nord della Thailandia afferma che: “La nostra preoccupazione è che le tossine si accumulino nel riso che esportiamo. Questo farebbe collassare la nostra industria risicola, che è parte integrante della nostra cultura”. Scienziati thailandesi hanno riscontrato livelli elevati di inquinamento da metalli pesanti in altri affluenti del Mekong, come i fiumi Sai e Ruak.



Il Mekong nasce in Cina e attraversa cinque nazioni del Sud-est asiatico prima di sfociare in mare. Milioni di persone dipendono dal pesce del bacino del Mekong per il loro fabbisogno proteico.

Gli avvertimenti rivolti alle minoranze etniche delle colline della Thailandia settentrionale, affinché evitino di utilizzare l’acqua del fiume, sono dolorosi per i Lahu, famosi per la loro tradizione di pescatori.

Il governo thailandese afferma di avere poca influenza sulle attività minerarie oltre confine, nei paesi dilaniati dai conflitti come Myanmar e Laos. La risposta thailandese è stata inoltre limitata da competenze, informazioni e fondi insufficienti, ha affermato il Dipartimento per il Controllo dell’Inquinamento della Thailandia.

Di conseguenza, le università pubbliche, le amministrazioni locali e le organizzazioni regionali come la Commissione del fiume Mekong si sono concentrate principalmente sul monitoraggio dei livelli di metalli pesanti e sull’educazione delle comunità sui rischi.

Recenti campioni di acqua, pesce e sedimenti prelevati dagli affluenti del Mekong presentavano alti livelli di metalli pesanti pericolosi, come arsenico, mercurio, piombo e cadmio, provenienti dall’estrazione di terre rare, afferma l’Università Naresuan in Thailandia.

L’accumulo di metalli pesanti è insidioso. L’arsenico può causare insufficienza d’organo. Il mercurio danneggia il sistema nervoso. Il piombo compromette le funzioni cognitive e il cadmio danneggia i reni.

L’ubiquità degli elementi delle terre rare fa sì che la domanda continui ad aumentare. Le terre rare sono vitali per la tecnologia moderna, dagli smartphone e veicoli elettrici ai missili e agli aerei. Nonostante il nome, sono comuni. È il costoso processo di estrazione e raffinazione, concentrato in Cina, a renderle rare.

Lo Stimson Center ha utilizzato l’analisi di foto satellitari per identificare quasi 800 siti sospetti di estrazione non regolamentata di terre rare e altri elementi lungo gli affluenti del Mekong in Laos, Myanmar e Cambogia.

Molti di questi siti in Myanmar si trovano in zone di conflitto attivo. Secondo lo Stimson Center, che ha monitorato l’espansione delle attività minerarie in 26 siti lungo i fiumi del Laos, la guerra ha portato a una “diversificazione geografica delle miniere”. Le terre rare vengono estratte scavando la roccia o lavando il terreno con sostanze chimiche per estrarre i minerali, generando rifiuti tossici. L’impatto ambientale di questo processo è riconoscibile nei dati satellitari.

Il Myanmar è il principale fornitore di terre rare pesanti alla Cina, con esportazioni di materiali per un valore superiore a 4,2 miliardi di dollari tra il 2017 e il 2024, principalmente dopo la presa del potere da parte dei militari nel 2021.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto della sicurezza dell’approvvigionamento americano di minerali critici e terre rare un obiettivo chiave della sua politica estera. Utilizzato in aerei da combattimento come l’F-35, sottomarini, missili Tomahawk, sistemi radar e bombe intelligenti, secondo il governo statunitense, il fabbisogno di ulteriori forniture è in aumento, poiché gli Stati Uniti stanno ricostituendo ed espandendo le scorte militari ridotte a seguito delle guerre in Iran e Ucraina.

Questa è una pessima notizia per il fiume che alimenta il sud-est asiatico continentale. I conflitti del secolo scorso, tra cui la guerra del Vietnam e il genocidio dei Khmer Rossi, sono stati i più devastanti per la regione del Mekong, ma lo scarico di sostanze tossiche si colloca al secondo posto: è una “bomba atomica” per il bacino fluviale.

Lucia Giannini

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