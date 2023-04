TERRE RARE. La Cina va verso il bando dell’export

La Cina sta valutando la possibilità di imporre un divieto di esportazione su “alcune tecnologie di magneti di terre rare” come ritorsione per la limitazione delle esportazioni di chip per computer avanzati da parte degli Stati Uniti.

Da tempo si ipotizzava una mossa del genere, dato il ruolo dominante della Cina nella produzione di elementi di terre rare, visto che più di due terzi della fornitura globale di terre rare viene lavorata sul continente, secondo quanto riportato giovedì da Nikkei.

I funzionari dei ministeri cinesi del Commercio e della Tecnologia hanno annunciato a dicembre un piano per 43 modifiche o aggiunte alla legge sulle restrizioni tecnologiche del Paese, alcune delle disposizioni proposte «vieterebbero o limiterebbero le esportazioni di leghe tecnologiche per la produzione di magneti ad alte prestazioni derivati dalle terre rare» e che tali modifiche «dovrebbero entrare in vigore quest’anno», riporta AF.

In effetti, nel 2010 la Cina ha sospeso per due anni le esportazioni di terre rare in Giappone dopo le tensioni sulle isole Senaku, rivendicate anche da Pechino.

Ciò ha portato il Giappone a espandere la produzione di magneti ad alte prestazioni, utilizzati nei motori dei veicoli elettrici e in molti altri prodotti, come turbine eoliche, missili da crociera e smartphone.

La preoccupazione che Pechino possa ripetere l’operazione ha spinto gli Stati Uniti e gli alleati come Canada, Australia e Giappone a spendere molti milioni di dollari per creare le proprie catene di approvvigionamento di “minerali critici”.

Uno dei motivi principali per cui ciò non è ancora avvenuto è il fatto che la lavorazione delle terre rare è un processo tossico che crea acque reflue e bacini di decantazione che perdono acidi, metalli pesanti e sostanze come il cadmio, il piombo e il torio, un elemento radioattivo di basso livello, la maggior parte dei quali sono dannosi per la salute umana.

Il dominio della Cina nella lavorazione delle terre rare deriva dai suoi standard ambientali poco rigorosi, che le hanno permesso di produrre terre rare a un prezzo di gran lunga inferiore a quello dei rivali internazionali. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono manifestate proteste per l’inquinamento creato dalle raffinerie di terre rare in Cina e per l’intenzione di alcuni gruppi di operare impianti di lavorazione al di là del confine meridionale, nel nord del Myanmar, in particolare da quando i militari hanno rovesciato il governo della NLD guidato da Aung San Suu Kyi nel febbraio 2021.

Gli Stati Uniti sviluppano catene di approvvigionamento alternative.

Ma ora, con gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e ora il Giappone che limitano l’accesso alla tecnologia avanzata dei chip, non sorprende che Pechino stia valutando la possibilità di giocare l’asso nella manica per minare o contrastare la strategia occidentale sui chip.

Una simile mossa era stata prevista dagli Stati Uniti e da molti altri operatori del settore minerario. Il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, ha dichiarato al Forum sull’Energia di Sydney nel luglio 2022 che Washington teme che un futuro conflitto possa compromettere l’accesso alle risorse naturali come la guerra tra Russia e Ucraina ha interrotto il petrolio e il gas.

«La nostra preoccupazione è che i minerali critici possano essere soggetti o vulnerabili alla manipolazione come abbiamo visto in altri settori, o all’armamento», ha detto, sollecitando una maggiore integrazione e un maggiore impegno da parte delle aziende minerarie in Australia.

Una di queste aziende, la Lynas Corporation, ha vinto un contratto da 120 milioni di dollari dal Pentagono alla fine del 2021 per costruire un impianto di lavorazione in Texas. Lynas ha anche il più grande impianto di lavorazione al mondo vicino a Kuantan, in Malesia.

Nel frattempo, miniere e impianti di produzione di terre rare sono stati avviati, ripresi o presi in considerazione anche in Canada, Brasile, Mongolia, India, Vietnam, Myanmar e altri Paesi.

Anche il Giappone ha promesso di incrementare la produzione di minerali rari in attesa degli sviluppi in Cina.

Antonio Albanese