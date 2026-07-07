TERRE RARE. La carenza di terre rare rischia di bloccare l’economia nipponica 

La carenza di minerali critici sta iniziando a influenzare l’economia giapponese nel suo complesso, aumentando l’urgenza per il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi di trovare alternative alle esportazioni che la Cina ha interrotto, secondo quanto emerge da recenti documenti aziendali.

La Cina domina il mercato globale delle terre rare, cruciali per la produzione di articoli che vanno dalle auto elettriche alle armi, e sta usando queste forniture come arma diplomatica, riporta Reuters.

Da quando Takaichi ha fatto infuriare Pechino con i suoi commenti sulla difesa di Taiwan a novembre 2025, Pechino ha bloccato le spedizioni di alcuni minerali chiave verso il Giappone.

I recenti rialzi dell’indice azionario Nikkei a livelli record consecutivi e il sentiment positivo delle imprese, rilevato dall’indagine Tankan della Banca del Giappone, indicano un’economia in ripresa. Ma un aumento senza precedenti delle comunicazioni delle aziende giapponesi relative ai minerali critici sta lanciando un segnale d’allarme per i prossimi trimestri.

L’economia giapponese ha subito un duro colpo nel 2010 durante una precedente ondata di restrizioni commerciali da parte della Cina, ma l’effetto potrebbe essere peggiore questa volta, ora che le terre rare hanno acquisito maggiore importanza in diverse catene di approvvigionamento.

I dati doganali cinesi del mese scorso hanno mostrato che non ci sono state esportazioni in Giappone di ossido di terbio o disprosio da novembre a maggio e spedizioni minime di ossido di ittrio da dicembre, interrompendo le forniture fondamentali per la produzione di magneti potenti.

Negli ultimi dieci anni, le comunicazioni periodiche alla Borsa di Tokyo contenevano in genere meno di 40 menzioni di terre rare al mese, concentrate principalmente nei settori dei materiali e dell’industria. Tuttavia, tali segnalazioni sono raddoppiate da maggio e ora vengono sempre più spesso citate come rischi dalle aziende di beni di consumo ed elettronica.

Oltre due terzi delle quasi 200 comunicazioni di maggio e giugno che menzionavano le terre rare affermavano che i controlli sulle esportazioni stavano influenzando negativamente la loro attività o avrebbero potuto farlo in futuro.

Sebbene l’impatto non sia uniforme in tutti i settori, si sta diffondendo, ha affermato Rakuten Securities, attribuendo la divergenza alla quantità di scorte accumulate dalle aziende fornitrici prima che Pechino inasprisse le restrizioni.

Tokyo si è data da fare per trovare alternative. In una dichiarazione, il Ministero dell’Industria giapponese ha affermato di utilizzare investimenti e sussidi per collaborare con alleati e aziende al fine di garantire forniture stabili di terre rare e altri minerali critici.

A ottobre, Takaichi ha firmato un accordo quadro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per coordinare le attività relative ai minerali critici e alle terre rare, che include lo stoccaggio congiunto e accordi di fornitura a risposta rapida. I due governi hanno inoltre discusso dello sviluppo congiunto di giacimenti in acque profonde; tuttavia, la produzione su scala commerciale è ancora lontana anni.

Takaichi punta anche su un piano concordato a giugno dai Paesi del G7 per intensificare il coordinamento delle scorte, e il Giappone ha avviato alcuni progetti di riciclo delle terre rare.

Ma non è ancora chiaro quando questi sforzi entreranno in funzione e quanto potranno produrre.

Lucia Giannini

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