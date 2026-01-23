TERRE RARE. I fondali del Pacifico sono al centro della contesa sino americana

Per Washington, il controllo dell’energia e dei materiali strategici è ormai inseparabile dalla proiezione di potenza. La stessa logica viene sempre più applicata nei fondali del Pacifico, dove le nuove attività minerarie potrebbero puntare a minerali vitali per batterie, elettronica, energia pulita e il complesso militare-industriale.

Nel Pacifico, l’attenzione è rivolta principalmente ai noduli nella zona di Clarion-Clipperton (CCZ), una vasta area tra le Hawaii e il Messico. Questa zona è amministrata dall’Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA), un organismo intergovernativo responsabile della salvaguardia delle profondità marine, riporta The Conversation.

I noduli, che hanno l’aspetto di rocce delle dimensioni di una patata, si trovano sparsi sulle pianure dei fondali marini a una profondità compresa tra i quattro e i sei chilometri. Questi noduli sono ricchi di nichel, cobalto, rame e manganese, metalli utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici, negli smartphone e nelle turbine eoliche.

Estrarli significa guidare un robot sul fondale marino, pompare i noduli lungo un tubo montante fino a una nave e spedire i concentrati a terra per la lavorazione. I noduli non sono l’unico obiettivo. Le aziende puntano anche ai depositi di solfuro presso le sorgenti idrotermali e alle croste ricche di cobalto sulle montagne sottomarine.

I minerali dei fondali marini hanno acquisito sempre più importanza geopolitica, per due motivi principali. In primo luogo, la transizione energetica sta facendo aumentare la domanda di nichel, cobalto e manganese, con le agenzie che ne prevedono almeno il raddoppio nei prossimi due decenni. In secondo luogo, le catene di approvvigionamento sono concentrate in una manciata di paesi, il che rende le democrazie nervose riguardo ai punti critici.

I responsabili politici e le aziende vedono quindi i minerali dei fondali marini come una copertura: un modo per diversificare le fonti di “minerali critici” per l’energia pulita e la difesa militare.

Con un’estensione di 1,7 milioni di miglia quadrate in acque internazionali, la CCZ è destinata all’attività mineraria da parte di 17 appaltatori con licenze ISA. Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici stanno attirando specie chiave di tonno nella CCZ. I modelli suggeriscono un aumento della biomassa dal 10% al 30% per queste specie in scenari di riscaldamento globale. La pesca del tonno e le attività minerarie sono destinate a condividere lo stesso tratto di oceano.

Per i tonni e le loro prede planctoniche, i rischi sono elevati: studi suggeriscono che oltre la metà dello zooplancton e del micronecton potrebbe essere colpita, con ripercussioni sugli stock di tonno. Per le economie del Pacifico che dipendono dal tonno, questa sovrapposizione rappresenta un’imminente collisione tra settori industriali. Queste tensioni si stanno già manifestando in alcune parti del Pacifico, anche alle porte della Nuova Zelanda.

Nel 2025, le Isole Cook hanno firmato accordi strategici sia con la Cina che con gli Stati Uniti: la prima attraverso una “Blue Partnership” per la ricerca e le sovvenzioni sui minerali dei fondali marini, e la seconda attraverso un impegno congiunto per uno sviluppo responsabile e basato sulla scienza.

Nello stesso anno, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha iniziato a esplorare la concessione di minerali in acque profonde nelle acque federali vicino alle Samoa Americane. I leader locali hanno segnalato i rischi per la pesca e l’allevamento del tonno, sollecitando consultazioni estese.

Il processo rimane esplorativo, ma mostra come i piani per i fondali marini possano scontrarsi con i mezzi di sussistenza ancor prima della fase estrattiva.

Gli stati del Pacifico stanno ratificando il Trattato sull’Alto Mare, che consentirà la creazione di aree marine protette e richiederà valutazioni di impatto ambientale, strumenti per salvaguardare la biodiversità e l’equità.

La posta in gioco è: mettere a rischio un ecosistema poco compreso per fornire metalli per batterie e applicazioni di difesa militare, oppure costruire la transizione attorno a materiali circolari, standard terrestri più rigorosi e solide protezioni oceaniche.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/