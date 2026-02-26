TERRE RARE. Agli USA mancano l’Ittrio e lo Scandio che ha Pechino. Primi stop agli ordini negli States

I fornitori delle aziende aerospaziali e di semiconduttori statunitensi si trovano ad affrontare una crescente carenza di terre rare, con due aziende che hanno respinto alcuni clienti, secondo quanto riferito da addetti ai lavori, poche settimane prima dell’incontro previsto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping per un vertice a Pechino.

La carenza riguarda principalmente terre rare come l’ittrio e lo scandio, elementi di nicchia della famiglia dei 17 elementi, che svolgono ruoli minimi ma vitali nella tecnologia della difesa, nell’aerospaziale e nei semiconduttori e sono quasi interamente prodotti in Cina, riporta Reuters.

Sebbene Pechino abbia consentito la ripresa di molte esportazioni di terre rare da quando ha imposto restrizioni ad aprile, le spedizioni di questi materiali raramente raggiungono gli Stati Uniti, nonostante la distensione con Washington di ottobre, mostrano i dati doganali cinesi. Questo allentamento delle tensioni commerciali, basato in parte sulla sospensione delle restrizioni critiche all’esportazione di minerali da parte della Cina, sarà sul tavolo quando Trump e Xi si incontreranno a Pechino a marzo.

Un punto dolente chiave è l’ittrio, utilizzato nei rivestimenti che impediscono a motori e turbine di fondere ad alte temperature. Senza l’applicazione regolare di questi rivestimenti, i motori non possono essere utilizzati. Da quando è stata segnalata per la prima volta la carenza di ittrio a novembre, i prezzi sono aumentati del 60% e ora sono circa 69 volte superiori a quelli di un anno fa. Anche alcuni produttori di rivestimenti stanno iniziando a razionare il materiale, secondo dirigenti e trader aziendali.

I dirigenti di due aziende nordamericane che acquistano ittrio per produrre rivestimenti hanno dichiarato di aver dovuto sospendere temporaneamente la produzione a causa della carenza. Una di queste aziende sta inoltre rifiutando clienti più piccoli e offshore per preservare l’offerta per i clienti più grandi, tra cui alcuni produttori di motori. Un’altra azienda nella filiera dei rivestimenti ha recentemente esaurito il materiale e ha smesso di vendere prodotti contenenti ossido di ittrio, secondo una fonte a conoscenza diretta della questione.

Sebbene la carenza di ittrio e scandio non abbia ancora influito sulla produzione di motori a reazione o chip, alcuni produttori statunitensi ora si trovano ad affrontare una “carenza” di alcune terre rare provenienti dalla Cina. La Cina ha esportato negli Stati Uniti 17 tonnellate di prodotti a base di ittrio negli otto mesi successivi all’introduzione dei controlli lo scorso aprile, rispetto alle 333 tonnellate degli otto mesi precedenti le misure.

Le esportazioni cinesi di ittrio verso gli Stati Uniti non si sono riprese dai controlli sulle esportazioni di aprile, mentre quelle di Germania e Corea si sono riprese parzialmente. La Casa Bianca ha affermato che l’amministrazione Trump si impegna a garantire l’accesso ai minerali essenziali per tutte le aziende statunitensi: ”Ciò include negoziare con la Cina e monitorare il rispetto dell’accordo tra il Presidente Trump e il Presidente Xi, nonché sviluppare catene di approvvigionamento alternative, ove necessario”.

Lucia Giannini

