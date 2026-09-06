TELEFONIA. Rallenta la produzione degli Apple pieghevoli a ridosso del lancio

Stando a quanto riportato da Nikkei Asia, la produzione iniziale del tanto atteso iPhone pieghevole di Apple è attualmente limitata a poche centinaia di unità al giorno, principalmente a causa degli elevatissimi standard di controllo qualità dell’azienda.

L’azienda statunitense starebbe lavorando intensamente per aumentare la produzione: ”Apple ha requisiti di qualità molto elevati e ha aggiunto un ulteriore ciclo di prova ad agosto, prima dell’avvio della produzione vera e propria. Tuttavia, la produzione sta aumentando lentamente, con una produzione attuale di poche centinaia di unità al giorno a fine agosto. Questo volume iniziale potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda del mercato”, riporta Nikkei Asia.

Secondo quanto riportato in precedenza dai media giapponesi, Apple puntava a produrre dagli 8 ai 10 milioni di iPhone pieghevoli quest’anno. Tuttavia, potrebbe non raggiungere l’obiettivo di produzione se non riuscirà ad aumentare la produzione più rapidamente.

Normalmente, sarebbero necessarie decine di migliaia di telefoni al giorno per raggiungere l’obiettivo di produzione previsto per l’iPhone pieghevole, prosegue Nikkei Asia: ”La planarità della superficie e le prestazioni della cerniera sono tra i dettagli su cui Apple sta chiedendo rese produttive migliori”, prosegue la testata nipponica.

L’iPhone pieghevole rappresenta un lancio importante per Apple, in quanto segnerebbe l’ingresso dell’azienda in una categoria di smartphone che i concorrenti Samsung e Huawei sviluppano da anni.

Ancora più importante, il nuovo fattore di forma potrebbe creare un nuovo ciclo di aggiornamento premium per l’iPhone, ampliare il mercato potenziale di Apple e fornire un nuovo motore di crescita per il suo prodotto di punta in un momento in cui il mercato globale degli smartphone è sotto pressione, riporta Stock Wits.

L’evento di lancio del 9 settembre sarà significativo anche perché rappresenterà il primo importante lancio di prodotto sotto la guida del nuovo CEO John Ternus, che ha assunto ufficialmente l’incarico dopo Tim Cook lo scorso 1° settembre. Ternus, dirigente di lunga data nel settore hardware di Apple, ha già definito il prossimo lancio un evento di grande rilievo.

Anche il titolo Apple ha guadagnato slancio in vista dell’evento, dopo un periodo di volatilità. Le azioni hanno chiuso in rialzo la scorsa settimana e si stanno avvicinando ai massimi storici.

Questa situazione si aggiunge a un altro problema che affligge i produttori di telefoni: l’industria globale degli smartphone è stata colpita da una carenza senza precedenti di memoria e altri componenti elettronici, a causa della massiccia espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Secondo IDC, il mercato degli smartphone è destinato a diminuire del 16,7% quest’anno, mentre la carenza di memoria farà aumentare il prezzo medio di vendita degli smartphone di circa il 27,6%. Secondo i dati di IDC, la quota di mercato globale di Apple è aumentata al 20,2% nel trimestre aprile-giugno, rispetto al 16,3% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Per ottimizzare l’allocazione della memoria e le risorse di marketing, Apple si sta concentrando quest’anno sui suoi tre modelli di iPhone più pregiati, mentre il lancio dell’iPhone standard è stato posticipato alla prossima primavera, come già riportato in precedenza da Nikkei Asia.

Lucia Giannini

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