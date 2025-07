TEATRO. A Vincenzo Bocciarelli il Premio Ulisse Re di Itaca 2025

L’attore e direttore dei Teatri di Siena sarà premiato per il suo contributo artistico e sociale alla Biennale “Odissea” promossa dall’Accademia Italia in Arte nel Mondo.

Un nuovo riconoscimento per Vincenzo Bocciarelli, figura di spicco del teatro italiano e attuale direttore artistico dei Teatri di Siena: sarà infatti insignito del Premio Ulisse Re di Itaca 2025, uno dei più prestigiosi riconoscimenti assegnati a personalità del mondo della cultura, della scienza e dell’impegno civile.

La cerimonia ufficiale si terrà il 12 luglio 2025 a Lecce, nell’ambito della Biennale internazionale “Odissea, Metafora del Viaggio della Vita”, organizzata dall’Accademia Italia in Arte nel Mondo. Il premio viene conferito a chi si è distinto per meriti culturali e valori umani, incarnando la figura simbolica del moderno Ulisse: un viaggiatore della coscienza, dell’arte e del pensiero.

Bocciarelli è stato scelto per la sua capacità di unire sensibilità artistica, impegno civile e visione culturale, mettendo in scena non solo spettacoli, ma anche messaggi di profondo valore umano. La motivazione ufficiale evidenzia il suo ruolo nel “mettere a nudo le deformazioni della civiltà contemporanea e richiamare alla tutela dei diritti fondamentali”.

Un momento importante per l’artista e per la scena teatrale nazionale, che il 12 luglio troverà spazio a Lecce in una cornice d’eccellenza per l’arte e la cultura.

Redazione

