TAIWAN. Ucraina e Iran sono di esempio per Taipei in caso di invasione cinese

Taiwan aumenterà drasticamente il suo arsenale di missili antinave, portandolo a oltre 1.800 entro l’inizio del 2029, nel tentativo di rafforzare la propria capacità di contrastare la crescente minaccia di blocco o invasione da parte della Cina.

Secondo Reuters, questo arsenale in espansione fa parte della strategia asimmetrica di Taiwan, in cui i difensori dell’isola cercano di compensare l’enorme vantaggio della Cina in termini di potenza di fuoco con un gran numero di armi letali sì ma economiche. Tra queste figurano anche missili a corto raggio e sciami di droni di superficie e aerei.

Taiwan mira a costruire una forza resiliente progettata per sopravvivere a un bombardamento aereo e missilistico cinese iniziale e per emergere in una posizione tale da colpire una flotta d’invasione o navi che bloccano l’isola. L’esempio a crisi rifai Taipei è quello di Ucraina e Iran nell’utilizzo di missili e droni per riequilibrare le forze in campo contro avversari più potenti.

Il fulcro dell’arsenale antinave di Taiwan è costituito dai missili Harpoon di fabbricazione statunitense e dai missili Hsiung Feng di produzione nazionale. Un ingente arsenale di queste armi permetterebbe a Taiwan di creare una “zona di fuoco” nello Stretto di Taiwan, un’area in cui una potenza di fuoco concentrata infliggerebbe gravi perdite nel tentativo di respingere un’invasione cinese.

Per effettuare un’invasione attraverso lo Stretto di Taiwan, la Cina avrebbe bisogno di schierare un’armata di navi da guerra e navi da trasporto civili, secondo gli esperti militari. La Cina possiede la marina militare più grande del mondo e una flotta mercantile imponente.Tutte sarebbero facili bersagliere i missili di Taipei.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato in un comunicato che i missili antinave “possono stabilire una potente capacità di attacco marittimo e ridurre l’efficacia di combattimento del nemico. I dettagli relativi al loro dispiegamento riguardano la sicurezza militare e non vengono divulgati”.

Nell’ambito degli sforzi per rafforzare ulteriormente le proprie difese, Taiwan sta cercando l’approvazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un pacchetto di vendita di armi attualmente in fase di negoziazione, del valore massimo di 14 miliardi di dollari. Trump ha dichiarato il mese scorso che avrebbe presto deciso sulla vendita dopo aver avuto colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Durante i loro colloqui, Xi ha avvertito Trump che una cattiva gestione di Taiwan potrebbe portare a un conflitto tra le due superpotenze.

Pechino, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio, non ha mai rinunciato all’uso della forza per riportare l’isola sotto il suo controllo. Taiwan respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino, affermando che solo il popolo dell’isola può decidere il proprio futuro.

Il successo dell’Ucraina nell’attaccare navi da guerra e mezzi di trasporto russi con missili e droni di superficie nel Mar Nero sarebbe la prova che questa strategia potrebbe essere efficace per Taiwan nel resistere a un’invasione o a un blocco cinese. La continua capacità dell’Iran di attaccare le navi nello Stretto di Hormuz e colpire altri obiettivi regionali, nonostante oltre un mese di massicci attacchi aerei e missilistici statunitensi e israeliani, dimostra come una potenza più debole possa mantenere la capacità di reagire.

in questo tipo di guerra, i missili antinave, in particolare quelli montati su lanciatori mobili terrestri, potrebbero essere dislocati e nascosti intorno a Taiwan. Ciò renderebbe più difficile per l’Esercito Popolare di Liberazione individuarli e distruggerli nelle fasi iniziali di un attacco. Ad oggi, però, molti dei missili antinave dell’isola sono ancora schierati su navi da guerra e in installazioni terrestri fisse, dove sono vulnerabili ad attacchi preventivi e i cinesi sanno dove si trovano.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che i missili antinave esistenti sono “schierati in modo mobile e disperso per preservare l’efficacia in combattimento”. I missili in posizioni fisse, ha affermato, sono “dotati di meccanismi di protezione e di riserva e possono essere convertiti in configurazioni mobili secondo necessità per migliorare la sopravvivenza sul campo di battaglia”. Taipei poi spera nell’aiuto di altri attori regionali, come il Giappone.

Sebbene le forze armate di Taiwan non divulghino l’entità del proprio arsenale, la cifra di oltre 1.800 missili antinave include i 450 missili Harpoon di fabbricazione Boeing già consegnati all’isola.

La consegna di altri 400 di questi missili da crociera a volo radente inizierà quest’anno nell’ambito di una vendita di armi del valore di 2,4 miliardi di dollari, approvata negli ultimi mesi della prima amministrazione Trump, alla fine del 2020. Tutti i 400 missili dovrebbero essere consegnati entro la fine di marzo 2029, secondo i documenti di approvazione della vendita di armi del governo statunitense. La marina taiwanese ha dichiarato in un comunicato che, secondo la lettera d’offerta firmata dagli Stati Uniti nel 2021, i missili saranno consegnati nei tempi previsti. Se la temipistica di consegna verrà rispettata, Taiwan disporrà di 850 missili Harpoon entro l’inizio del 2029.

Entro tale data, le forze armate dell’isola avranno anche circa mille o più missili da crociera antinave Hsiung Feng II e Hsiung Feng III di produzione nazionale. Ciò porterebbe l’arsenale missilistico antinave di Taiwan a circa 1.850 unità.

Questa stima del numero di missili antinave di Taiwan presuppone che le consegne dagli Stati Uniti procedano nei tempi previsti e per intero.

In altri accordi, Washington ha anche approvato la vendita di altri 195 missili Harpoon per un valore complessivo di 1,36 miliardi di dollari, secondo i documenti del governo statunitense e i dati SIPRI.

Maddalena Ingroia

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