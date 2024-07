TAIWAN. TSMC si butta sui chip IA per rispondere a Trump

La Tsmc ha confermato di star esaminando un tipo radicalmente nuovo di tecnologia di confezionamento dei chip per l’intelligenza artificiale. Ha poi però confermato anche che la produzione di chip AI rimarrà limitata fino al 2025, più a lungo di quanto previsto in precedenza.

Tsmc ha affermato che la sua spesa in conto capitale per il 2024 sarà compresa tra 30 e 32 miliardi di dollari, il limite superiore delle sue previsioni, per incrementare la produzione di chip avanzati e la capacità di confezionamento avanzata, un segno della fiducia del produttore di chip che la domanda rimarrà forte, riporta Nikkei.

“Stiamo esaminando questo tipo di tecnologia dei pannelli, ma i tempi non sono ancora pronti (…) Tra tre anni, credo che la tecnologia fan-out dei pannelli inizierà ad essere introdotta, ci stiamo lavorando e saremo pronti”, ha affermato il presidente e amministratore delegato C.C. Wei.

Tsmc conferma quindi le voci di star esplorando l’utilizzo di substrati rettangolari, piuttosto che i tradizionali wafer rotondi, come base su cui assemblare e confezionare i chip; la società di Taiwan prevede attualmente una forte domanda di smartphone, ma ha aggiunto che la capacità della sua tecnologia avanzata di confezionamento di chip, CoWoS, sarà limitata fino al prossimo anno. CoWoS è considerato essenziale per produrre chip AI all’avanguardia per clienti come Nvidia. La tecnologia avanzata di packaging dei chip di Tsmc è in grado di collegare insieme processori grafici, processori centrali e chip di memoria a larghezza di banda elevata, Hbm.

Wei ha inoltre fornito un aggiornamento sulla road map dell’azienda per la produzione di chip. Tsmc è sulla buona strada per mettere in produzione di massa la prossima e più avanzata generazione di tecnologia per la produzione di chip, la tecnologia a 2 nanometri, entro la seconda metà del 2025 e un’ulteriore versione aggiornata di 2 nm nel 2026. Il nodo edge da 1,6 nm (A16) entrerà in produzione entro la seconda metà del 2026, ha affermato l’Ad Wei.

Wei si aspetta che il boom dell’intelligenza artificiale si espanda dai server cloud ai dispositivi edge come smartphone e PC, e queste funzionalità di intelligenza artificiale potrebbero abbreviare il ciclo di sostituzione di tali dispositivi in ​​due anni, riporta Nikkei.

Il produttore di chip ha riferito che l’utile netto da aprile a giugno ha raggiunto i 7,66 miliardi di dollari, in crescita del 36,3% rispetto all’anno precedente. I ricavi trimestrali si sono ripresi dal rallentamento dello scorso anno, grazie alla robusta domanda di IA.

I messaggi ottimistici di Tsmc hanno riportato un po’ di tranquillità in giornate pesanti soprattuto dopo l’uscita di Donald Trump sulla difesa di Taiwan: ”Taiwan dovrebbe pagarci per la difesa” e sul rapporto Washington Taipei: Taiwan “si è presa circa il 100% del nostro business dei chip”.

Wei ha affermato che i progetti di espansione all’estero dell’azienda stanno proseguendo secondo i piani e al momento non è previsto alcun cambiamento e TSMC non sta prendendo in considerazione alcuna joint-venture con il governo degli Stati Uniti per mitigare le incertezze geopolitiche.

Maddalena Ingrao

