TAIWAN. Taipei si ispira a Kiev per i suoi droni anti cinesi

Taiwan accelererà lo sviluppo dei suoi droni militari per rafforzare le sue difese contro Pechino, dopo aver visto come l’Ucraina li ha usati per resistere all’invasione della Russia.

Notando l’efficacia della flotta di droni dell’Ucraina, il presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha detto recentemente: «Indipendentemente dal fatto che sia per uso militare o civile, è altamente necessario per noi accelerare il nostro sviluppo di droni in quanto sarà una questione importante per la prossima generazione», riporta Scmp.

Ma non è ancora chiaro se Taipei potrebbe avere successo, dato che la Cina ha un’industria Uav molto più avanzata. Taiwan ha diversi produttori, tra cui Thunder Tiger Technology, GEOSAT Aerospace & Technology, e Coretronic Intelligent Robotics.

Alcuni droni del PLA, tra cui il drone di sorveglianza ipersonico WZ-8, sono già paragonabili, se non migliori, dei droni allo stato dell’arte sviluppati dagli Stati Uniti. Secondo il piano, il National Chung-Shan Institute of Science and Technology, lavorerebbe con gli sviluppatori locali per costruire droni all’avanguardia, ha detto Tsai.

Ma quanto sarebbe difficile per la Cina invadere Taiwan?

Potrebbe essere una conclusione scontata, ma sono molte le incognite. In primo luogo, la distanza che una flotta d’invasione dovrebbe percorrere prima di raggiungere l’isola: lo stretto di Taiwan è di 128 km nel suo punto più stretto e molto più ampio dai porti d’imbarco per una forza d’invasione, riporta Al Jazeera.

Anche se via aerea possono essere spostate le truppe, veicoli corazzati, artiglieria, munizioni, cibo, forniture mediche e carburante, necessari per un’invasione, possono muoversi solo via mare attraverso la composizione di una grande flotta che sarebbe per sua natura vulnerabile ad attacchi missilistici e aerei e sottomarini.

Inoltre la creazione di teste di ponte nei porti taiwanesi, esporrebbe le truppe cinesi al fuoco di reazione per ore, prima ancora di iniziare l’assalto alla costa di Taiwan. L’isola è costituita da una dorsale montuosa pesantemente boscosa che corre lungo la sua lunghezza, da nord a sud, di 395 km. A ovest della dorsale montuosa si trovano pianure e grandi città: Taipei, la capitale, è a nord, Taichung è al centro e Kaohsiung a sud sono sparse, formando una barriera difensiva che rallenterebbe qualsiasi avanzata dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, costretti a lunghi combattimenti urbani.

Taiwan ha poche spiagge adatte agli sbarchi anfibi e qualsiasi forza dovrebbe immediatamente combattere per raggiungere la terraferma; ma Taiwan comprende molte piccole isole sparse nello stretto di Taiwan. Alcune catene come Matsu e Kinmen si trovano appena al largo della costa della Cina continentale. L’altra catena principale, Penghu, è un arcipelago di 90 isole e isolotti. Situate al largo della costa di Taiwan, sarebbero un ostacolo per qualsiasi forza di invasione.

Estremamente ben fortificate, le isole più grandi brulicano di missili antinave e antiaerei, sistemi radar di allarme e truppe ben addestrate. Rileverebbero facilmente la presenza di una grande flotta d’invasione e sarebbero in grado di segnalare i suoi movimenti e infliggere danni alle lente navi da trasporto della marina Pla prima ancora che la flotta raggiunga i porti e le teste di ponte.

Gli Stati Uniti vendono a Taiwan solo sistemi d’arma difensivi. Così l’esercito taiwanese non ha avuto altra scelta che sviluppare i propri sistemi offensivi, costruendo armi di precisione, rifugi per aerei e mine subacquee. Secondo l’Istituto Internazionale di Studi Strategici, le forze armate dell’isola, 163.000 membri attivi, con 1,6 milioni in più nella riserva, sono ben addestrate, ma sarebbero massicciamente in minoranza rispetto alla potenza militare che la Cina continentale porterebbe.

Con 2.035.000 membri attivi, il PLA è la più grande forza armata del mondo, con 965.000 uomini nel solo esercito. Eppure, il Pla avrebbe ancora difficoltà a prendere l’isola in modo significativo.

Taiwan ha stanziato 8,7 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per comprare armi.

Taiwan ha adottato quella che gli analisti occidentali chiamano strategia del “porcospino”. Progettata per rendere l’invasione una proposta spinosa, il concetto si basa sulla sopravvivenza.

L’isola è sede di 32 basi statunitensi, la più importante delle quali è la base aerea di Kadena. Un potente mix di jet da combattimento a lungo raggio F-15, squadriglie di aerei di preallarme, petroliere e aerei da trasporto, tra cui Hercules e Ospreys, sono addestrati per attaccare qualsiasi forza che tenti di invadere Taiwan. L’isola è anche sede di 20.000 marines statunitensi, pronti a schierarsi al combattimento.

Il bilancio della difesa cinese, attualmente pari a 229 miliardi di dollari, è cresciuto ogni anno per almeno un decennio. La sua spesa ha incrementato la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi in tutti e tre i servizi dell’esercito, con una chiara enfasi sul rafforzamento del potere marittimo del paese.

Xi ha da tempo spinto i militari ad addestrarsi in modo sempre più realistico. L’elenco dei nuovi sistemi di armi che il PLA ha ricevuto di recente è completo e sbalorditivo nella quantità. Armi ipersoniche ultraveloci sono state testate con successo. Sono stati sviluppati missili balistici antinave, il cui puntamento e test sono stati effettuati nel deserto del Taklamakan nella regione autonoma Uighur dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, lontano da occhi indiscreti.

La marina cinese avrebbe un ruolo chiave in un’invasione, i due gruppi di portaerei della marina PLA sarebbero usati per attaccare obiettivi importanti sull’isola. Le navi d’assalto della marina aiuterebbero in qualsiasi sbarco, ma sarebbero in grado di trasportare solo una frazione delle truppe necessarie per un’operazione di successo.

Le stime del numero di truppe necessarie per prendere con successo l’isola vanno da 400.000 a più di due milioni. Centinaia di navi da trasporto sarebbero necessarie, un ordine elevato anche se tutta la flotta mercantile cinese fosse utilizzata. Centinaia di navi navali sarebbero necessarie per proteggere questa gigantesca flotta di trasporti vulnerabili e disarmati.

Antonio Albanese