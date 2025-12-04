TAIWAN. Taipei ringrazia e Pechino protesta per la legge di Trump 

Taiwan ha espresso gratitudine e la Cina è rimasta contrariata dopo che il presidente Donald Trump ha firmato una legge che impone al Dipartimento di Stato americano di rivedere e aggiornare regolarmente le linee guida sulle interazioni ufficiali degli Stati Uniti con Taipei.

Gli Stati Uniti sono il principale sostenitore internazionale di Taiwan, nonostante la mancanza di legami diplomatici formali, e la questione è una fonte costante di irritazione nelle relazioni sino-americane, dato che Pechino considera l’isola come parte integrante del proprio territorio, riporta Reuters.

Nel 2021, durante la prima amministrazione Trump, l’allora Segretario di Stato Mike Pompeo ha revocato le restrizioni sui contatti tra funzionari statunitensi e le loro controparti taiwanesi, introdotte dopo il riconoscimento di Pechino da parte di Washington nel 1979.

Il Taiwan Assurance Implementation Act, che Trump ha firmato, prevede che il Dipartimento di Stato americano debba effettuare revisioni dei contatti con Taiwan almeno una volta ogni cinque anni.

La legge “afferma il valore dell’interazione tra Stati Uniti e Taiwan, sostiene relazioni più strette tra Taiwan e Stati Uniti e rappresenta un simbolo fermo dei nostri valori condivisi di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani”, ha dichiarato Karen Kuo, portavoce dell’ufficio presidenziale di Taiwan.

A Pechino, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che la Cina si oppone fermamente a qualsiasi forma di contatto ufficiale tra gli Stati Uniti e “la regione cinese di Taiwan”: “La questione di Taiwan è il cuore degli interessi fondamentali della Cina e la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata nelle relazioni Cina-USA”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti dovrebbero esercitare “la massima prudenza nel gestire la questione di Taiwan, interrompere tutte le interazioni ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e non inviare segnali sbagliati alle forze separatiste che sostengono l’indipendenza di Taiwan”, ha affermato Lin.

Il governo di Taiwan respinge le rivendicazioni territoriali della Cina e afferma di avere il diritto di interagire liberamente con i paesi di tutto il mondo. Trump, che ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud a ottobre, dovrebbe visitare la Cina ad aprile.

Lucia Giannini

