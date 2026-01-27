TAIWAN. Taipei monitora i fatti di Pechino: Xi svuota il Comitato Militare Centrale

Taiwan sta monitorando quelli che ha definito cambiamenti “anormali” nella leadership militare cinese dopo che il suo generale più anziano è stato messo sotto inchiesta, e non abbasserà la guardia poiché il livello di minaccia rimane alto, ha dichiarato lunedì il ministro della Difesa.

La Cina ha annunciato sabato che Zhang Youxia, secondo in comando sotto il presidente Xi Jinping in qualità di vicepresidente della Commissione Militare Centrale, e un altro alto ufficiale, Liu Zhenli, sono sotto inchiesta per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge, riporta Reuters.

“Continueremo a monitorare attentamente i cambiamenti anomali tra i vertici del partito, del governo e della leadership militare cinese. La posizione dell’esercito si basa sul fatto che la Cina non ha mai abbandonato l’uso della forza contro Taiwan”, ha dichiarato il ministro della Difesa di Taiwan, Wellington Koo, in parlamento.

Zhang è da tempo considerato il più stretto alleato militare di Xi ed è uno dei pochi alti ufficiali cinesi con esperienza di combattimento, avendo preso parte al conflitto di confine con il Vietnam del 1979.

Koo ha affermato che ciò che il Ministero sta prendendo in considerazione il fatto che non sia un “singolo rimpasto di leadership”.

Taiwan utilizzerà una serie di metodi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione, nonché la condivisione di informazioni, per “comprendere” le possibili intenzioni della Cina, ha aggiunto.

In seguito, Koo ha affermato che era chiaro che la minaccia cinese stava peggiorando, sottolineando le esercitazioni militari, le attività militari quotidiane e il continuo aumento della spesa per la difesa cinese, e che Taiwan non può abbassare la guardia. “Non permetteremo che la caduta di una singola persona ci faccia abbassare la guardia o allentare il livello di preparazione alla guerra che dovremmo mantenere”, ha aggiunto.

Taiwan scambierà informazioni di intelligence con i suoi partner sui cambiamenti che potrebbero verificarsi nella struttura di comando militare cinese, ha affermato Koo.

“Per quanto riguarda la minaccia nei nostri confronti, dobbiamo concentrarci su indicatori e segnali di allerta precoce. Questo deve essere costante non solo sul fronte militare, ma anche su quello non militare”.

La notizia dell’epurazione cinese ha scatenato una valanga di ipotesi su un tentato colpo di stato militare in Cina sulle piattaforme social di gran parte dell’Asia orientale. Ma i fatti suggeriscono, almeno per ora, una realtà molto più familiare a Pechino: una purga interna dell’Esercito Popolare di Liberazione, orchestrata dal presidente a vita Xi Jinping per cancellare ogni parvenza di autorità alternativa.

Ufficialmente, Pechino ha annunciato indagini su due delle sue figure militari di maggior spicco negli ultimi tempi, il generale Zhang Youxia e il generale Liu Zhenli, accusando entrambi di “gravi violazioni della disciplina e della legge”, un eufemismo generico che, nel gergo del Partito Comunista Cinese, di solito denota il processo di eliminazione politica in corso, piuttosto che l’offerta di una qualsiasi forma di procedura legale trasparente, riporta BneIntelliNews.

A quanto pare, sembra che ci sia stata almeno un’insurrezione coordinata, seppur al rallentatore, volta a detronizzare la guida suprema, che Xi Jinping ritiene sufficientemente pericolosa da reprimere.

A ciò si aggiunge l’improvvisa diffusione di slogan cinesi come “Salvate il Partito” e “Salvate la Nazione” tra parte della diaspora cinese all’estero nel Sud-est asiatico, mentre sui social network dell’opposizione si sostiene che la struttura di potere di Pechino sia ora in bilico.

Al momento, tuttavia, ciò che è evidente è che la loro scomparsa dalla scena pubblica è parallela a uno straordinario svuotamento del CMC. Con solo Xi stesso e lo zar anticorruzione Zhang Shengmin a far parte del massimo organo decisionale militare cinese, il comando superiore dell’Esercito Popolare di Liberazione, ridotto ai minimi termini.

Tommaso Dal Passo

