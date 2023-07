TAIWAN. Sciame di jet cinesi sui cieli di Formosa

Nel fine settimana, la Cina ha inviato decine di aerei da guerra, tra cui jet da combattimento e bombardieri, verso Taiwan, come ha dichiarato il ministero della Difesa di Taipei, dando prova di forza a pochi giorni dall’inizio delle esercitazioni militari che Taiwan intende svolgere per difendersi da una possibile invasione.

Da ieri Taiwan ha iniziato l’esercitazione annuale Han Kuang, durante la quale l’esercito si prepara al combattimento per prevenire un’invasione. Nel contempo si tengono anche le esercitazioni annuali Wan’an, volte a preparare i civili ai disastri naturali e a evacuare le strutture in caso di raid aereo.

L’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha inviato 37 aerei e sette navi della marina intorno a Taiwan tra le 6 di venerdì e le 6 di sabato scorso, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Tra questi c’erano caccia J-10 e J-16 e bombardieri H-6. 22 degli aerei da guerra rilevati hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, confine non ufficiale che è stato considerato un cuscinetto tra l’isola e la terraferma, o sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan vicino alla sua parte meridionale, riporta AP.

Taiwan e la Cina si sono divise nel 1949 a seguito di una guerra civile che si è conclusa con il controllo del Partito Comunista al potere sulla terraferma e del Kuomintang su Formosa. L’isola non ha mai fatto parte della Repubblica Popolare Cinese, ma Pechino sostiene che debba unirsi alla terraferma.

Negli ultimi anni, la Cina ha mostrato il suo disappunto per le attività politiche di Taiwan aumentando il numero di aerei militari inviati verso l’isola.

La Cina ha tenuto enormi esercitazioni militari in risposta alla visita dell’ex presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan nell’agosto 2022. Ha sparato missili diretti verso l’isola in una significativa escalation che ha interrotto le rotte commerciali nello Stretto di Taiwan e costretto gli aerei a deviare i voli.

Ad aprile 2023, il PLA ha anche tenuto esercitazioni di prontezza al combattimento su larga scala in aria e in mare intorno all’isola, in risposta all’incontro tra la Presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e l’attuale Presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy.

Luigi Medici