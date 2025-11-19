TAIWAN. Processo per spionaggio a favore di Pechino: alla sbarra stavolta i militari

Il 18 novembre, i procuratori taiwanesi hanno incriminato sette persone, tra cui un cittadino cinese, per violazione della sicurezza nazionale, dopo aver presumibilmente raccolto segreti militari per la Cina.

Il cittadino cinese di cognome Ding ha usato affari o turismo come pretesti per visitare Taiwan più volte, ha dichiarato l’Alta Procura di Taiwan in una nota, ripresa The Strait Times.

Ding avrebbe reclutato militari taiwanesi in servizio attivo e in pensione per “raccogliere informazioni sensibili” sugli affari militari, di difesa e governativi di Taiwan per il Partito Comunista Cinese.

I sette imputati sono stati accusati di reati ai sensi della Legge sulla Sicurezza Nazionale, della Legge sulla Protezione delle Informazioni di Sicurezza Nazionale Classificate, del Codice Penale e del Codice Penale delle Forze Armate, hanno affermato i procuratori. Un’ottava persona è stata accusata di reati bancari e di riciclaggio di denaro in relazione al caso.

“Questi imputati hanno tradito i loro compagni d’armi e la loro stessa nazione, e dovrebbero affrontare le sanzioni legali più severe”, hanno dichiarato i pubblici ministeri riferendosi agli imputati taiwanesi, aggiungendo di aver chiesto al tribunale di imporre pene severe.

Ding è stato arrestato a Taiwan a luglio, ha dichiarato un funzionario dell’Ufficio Investigativo del Ministero della Giustizia (MJIB) all’agenzia di stampa AFP. Un portavoce dell’Alta Procura ha affermato che si trattava della prima volta che un cittadino cinese veniva accusato di spionaggio su suolo taiwanese dal 2017.

La maggior parte delle infiltrazioni cinesi a Taiwan avviene “a distanza dall’estero” e si avvale di “collaboratori locali”, ha affermato l’MJIB.

Il caso è stato scoperto durante un’indagine interna del Ministero della Difesa di Taiwan ed è stato indagato da diverse agenzie. Sebbene Taipei e Pechino si siano spiate a vicenda per decenni, gli esperti avvertono che la minaccia per Taiwan è più seria dato il rischio di un attacco cinese.

L’Ufficio per la Sicurezza Nazionale di Taiwan ha dichiarato che 64 persone sono state processate per spionaggio cinese nel 2024, rispetto alle 48 del 2023 e alle 10 del 2022. Le condanne detentive hanno raggiunto i 20 anni.

Taiwan ha condannato a settembre quattro ex membri del Partito Democratico Progressista – il partito del presidente Lai Ching-te – per spionaggio a favore della Cina. Tra loro c’era un ex membro dello staff dell’ufficio presidenziale, riporta AFP.

Tommaso Dal Passo

