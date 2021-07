TAIWAN. Pechino usa tecniche azere contro Taipei: vecchi aerei e sciami di droni

L’uso da parte dell’esercito cinese di vecchi jet J-7 sopra Taiwan il mese scorso ha sollevato la questione del perché questi caccia di seconda generazione sono stati schierati accanto a jet da combattimento più moderni. Fonti militari di Scmp hanno detto che gli aerei siano stati convertiti in droni, modo economico per perfezionare le esercitazioni di combattimento dell’Esercito Popolare di Liberazione e testare la risposta di Taiwan, aggiungendo che potrebbero anche essere stati un modo per verificare se tutti gli aerei da guerra dell’isola hanno ripreso le operazioni.

L'”esercizio di accerchiamento dell’isola” del 17 giugno includeva quattro jet da combattimento J-7 originariamente modellati sui MiG-21 sovietici degli anni ’60. Aerei più moderni, tra cui due jet da combattimento multiruolo J-16 e un jet da combattimento elettronico Y-8, sono anche entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan durante l’esercitazione, sollevando la questione del perché i vecchi modelli si erano uniti all’operazione.

La Cina ha trasformato migliaia di jet da combattimento di seconda generazione in disuso, compresi i J-7, in veicoli aerei senza equipaggio, secondo quanto riportato dai media della Cina continentale. Alcuni J-7 sono stati convertiti in droni bersaglio perché le loro immagini radar a sezione trasversale assomigliano ai jet della Difesa Autonoma di Taiwan e agli F-16 di fabbricazione statunitense – potenzialmente confondendo le difese aeree.

I quattro J-7 hanno fatto brevi voli dopo essere decollati da una base dell’aviazione militare a Shantou, nella provincia di Guangdong per testare la risposta dell’aeronautica di Taiwan. A marzo, Taipei ha lasciato i suoi aerei militari a terra per motivi di sicurezza, con l’eccezione di quelli in servizio di guardia o pronti al combattimento, dopo che due piloti erano morti in una collisione al largo della costa meridionale dell’isola, terzo incidente mortale per i caccia di Taiwan in sei mesi.

Il Pla ha usato droni J-7 convertiti per le esercitazioni di tiro dal 1997.

La statale Shenyang Aircraft Corporation ha iniziato a costruire il J-7 nel 1965 e non l’ha interrotto fino al 2013.

Il Pla ha iniziato a farne Uav perché hanno mantenuto molte delle loro capacità originali ma hanno contribuito a risparmiare denaro e ridurre il rischio di incidenti.

Si può ipotizzare che la Cina abbia studiato le tattiche utilizzate nel conflitto del Nagorno-Karabakh tra l’Azerbaigian e l’Armenia lo scorso settembre, che ha portato gli armeni ad abbattere biplani Antonov An-2 sovietici trasformati in esca per la soppressione della difesa aerea nemica.

Luigi Medici