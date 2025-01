TAIWAN. Pechino cambia le regole dell’invasione terrestre

La nuova flotta cinese di chiatte anfibie è funzionale ad una potenziale invasione di Taiwan.

Come riportano Naval News e AT, la Cina sta costruendo una flotta di chiatte speciali per assalti anfibi, pobabilmente verso Taiwan. Cinque di queste imbarcazioni con ponti insolitamente lunghi che si estendono dalla prua, consentendo lo scarico di carri armati e attrezzature pesanti direttamente sulle strade di Taiwan, sono state osservate presso il cantiere navale di Guangzhou.

Queste chiatte ricordano le Mulberry Harbors utilizzate durante l’invasione alleata della Normandia nella Seconda guerra mondiale; sono progettate per raggiungere strade costiere o superfici dure oltre le spiagge, rendendo potenzialmente praticabili siti di sbarco precedentemente inadatti. La costruzione delle chiatte, iniziata con un prototipo nel 2022, ha subito un’accelerazione di recente, sollevando preoccupazioni sulle intenzioni della Cina.

Queste imbarcazioni sarebbero concepite per uso militare, date le loro dimensioni e il loro design, che superano di gran lunga i requisiti civili. Il rapporto afferma che la capacità delle chiatte di attraccare con la grande flotta cinese di traghetti roll-on/roll-off (RoRo), costruiti per trasportare veicoli militari, sottolinea ulteriormente il loro potenziale ruolo in un’invasione di Taiwan. Questo sviluppo complica la strategia di difesa di Taiwan, consentendo alla Cina di selezionare nuovi siti di sbarco e di aggirare le spiagge e i porti difesi pesantemente.

Anche se le navi d’assalto anfibie della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione potrebbero trasportare 21.000 uomini, l’equivalente di una brigata pesante durante lo sbarco iniziale, dove Taiwan potrebbe avere fino a 1.200 carri armati in attesa, l’Esercito Popolare di Liberazione ha la capacità di sbarcare solo metà di quel numero. Tuttavia, l’uso di traghetti RoRo per supportare un assalto anfibio potrebbe rafforzare la capacità di trasporto via mare della Cina.

Dopo gli attacchi contro la leadership di Taiwan, la Cina potrebbe dover sbarcare 300.000-400.000 truppe per conquistare rapidamente l’isola. Tuttavia, se quegli attacchi di decapitazione fallissero, la Cina potrebbe dover inviare 2 milioni di soldati, tra cui polizia e forze paramilitari, attraverso lo Stretto di Taiwan per garantire una superiorità numerica di tre a uno o cinque a uno contro le truppe taiwanesi in difesa.

Taiwan può anche organizzare attacchi limitati sulla Cina continentale con i missili a lungo raggio ipersonici Ching Tien: con una gittata che si estende oltre i 2.000 chilometri, questi missili possono colpire siti chiave come terminali di gas naturale liquido, porti petroliferi e centrali nucleari, infliggendo potenzialmente danni sostanziali.

Lo sviluppo di queste armi avanzate da parte di Taiwan sottolinea il suo perno strategico verso sistemi di difesa più mobili e resilienti in mezzo alle crescenti tensioni con la Cina.

Tuttavia, l’impiego di tali missili potrebbe provocare gravi conseguenze, tra cui il rischio di conflitti crescenti e potenziali ritorsioni nucleari da parte della Cina. Colpire la patria di uno stato dotato di armi nucleari potrebbe danneggiare le norme internazionali e alienare gli alleati, complicando il supporto globale. Inoltre, tali attacchi potrebbero essere utilizzati dalla leadership cinese per raccogliere sostegno interno per un’invasione di Taiwan, portando potenzialmente a un conflitto prolungato.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/