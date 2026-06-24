TAIWAN. Parigi, Berlino e Londra denunciano l’attività cinese intorno all’isola

Gran Bretagna, Francia e Germania hanno lanciato l’allarme mercoledì per le recenti attività cinesi al largo della costa orientale di Taiwan, dove la Cina ha istituito pattuglie della guardia costiera, affermando che minacciano la stabilità regionale e la libertà di navigazione.

La Cina, che considera Taiwan come proprio territorio, all’inizio di giugno ha inviato navi della guardia costiera nelle acque al largo della costa orientale dell’isola per quella che ha definito un'”operazione speciale di applicazione della legge sul traffico marittimo”, suscitando l’ira di Taipei, riporta Reuters.

La Cina ha affermato che l’operazione era una risposta all’annuncio di Giappone e Filippine di voler avviare colloqui formali sui loro confini marittimi, che Pechino considera coinvolgenti le acque cinesi al largo di Taiwan.

La Cina ha anche inviato navi per rilevamenti marittimi nelle stesse acque.

“Abbiamo notato con preoccupazione nuove attività cinesi nelle acque a est di Taiwan”, hanno dichiarato le ambasciate de facto di Gran Bretagna, Francia e Germania a Taipei in una rara dichiarazione congiunta. «Queste azioni minacciano la stabilità regionale, la libertà di navigazione e la sicurezza del trasporto marittimo internazionale. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi modifica unilaterale dello status quo, in particolare mediante minacce, uso della forza o coercizione», hanno dichiarato. «È fondamentale che tutti i diritti e le libertà di navigazione, nonché la sicurezza dei marittimi e delle navi, siano garantiti e rispettati».

Gran Bretagna, Francia e Germania, come la maggior parte dei paesi, non intrattengono relazioni diplomatiche formali con Taiwan. Tuttavia, come molti paesi occidentali, hanno ripetutamente espresso preoccupazione per le pressioni cinesi su Taiwan, il cui governo respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino.

Taiwan afferma che le acque al largo della sua costa orientale non appartengono alla Cina e che Pechino non ha alcun diritto di rivendicare alcuna giurisdizione.

La Cina ha dichiarato che la guardia costiera ha ispezionato 198 navi di passaggio e “rimediato alle violazioni” che coinvolgevano tre imbarcazioni, ha effettuato un’indagine idrografica e pattugliato le aree in cui si trovano i cavi sottomarini.

Taiwan ha affermato che tre navi mercantili di passaggio nella zona sono state “molestate” dalla guardia costiera cinese, che ha chiesto loro informazioni sul luogo di origine e di destinazione e ha rivendicato la giurisdizione.

Parlando con i giornalisti a Pechino mercoledì, Zhang Han, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan della Cina, ha affermato che le acque che Giappone e Filippine stavano cercando di delimitare erano la zona economica esclusiva della Cina.

Ha aggiunto che i pattugliamenti erano legali, legittimi e necessari e che costituivano un’azione giusta per “salvaguardare la sovranità nazionale e i diritti e gli interessi marittimi”.

Luigi Medici

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