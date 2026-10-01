TAIWAN. L’intelligence USA non prevede l’invasione nel 2027 

Secondo valutazioni aggiornate dell’intelligence e di funzionari statunitensi, un’invasione cinese di Taiwan prima del 2028 è ritenuta sempre meno probabile, nonostante la direttiva del presidente Xi Jinping di rendere l’Esercito Popolare di Liberazione pronto a conquistare l’isola con la forza entro il 2027.

Stando a quanti riporta Reuters, A frenare i piani sarebbero soprattutto i ritardi nella preparazione militare causati dalla vasta campagna anticorruzione lanciata da Xi dal 2012, che negli ultimi anni ha colpito duramente i vertici militari, riducendo la Commissione Militare Centrale a soli due membri effettivi, tra cui Xi stesso. Le esercitazioni del 2023-2024 sono state giudicate da Washington meno ambiziose del previsto, segnale di una prontezza ancora insufficiente per quella che viene definita l’operazione più complessa dai tempi dello sbarco in Normandia.

Secondo due funzionari USA in carica, un ex funzionario e una fonte informata, Pechino guarderebbe con interesse alle elezioni taiwanesi del 2028, sperando nella vittoria di un governo più favorevole all’integrazione. Al contrario, se il Partito Progressista Democratico (DPP) ottenesse un quarto mandato e il presidente Lai Ching-te venisse rieletto, il 2028 diventerebbe un anno “critico e ad alto rischio”, con una maggiore propensione cinese all’uso della forza.

La valutazione segna un cambio rispetto all’urgenza che per anni ha caratterizzato il dibattito USA attorno alla data simbolica del 2027, centenario dell’EPL. L’intelligence USA a marzo aveva già indicato che Pechino preferirebbe ancora una presa di controllo senza guerra, se possibile. In più occasioni Xi Jinping ha ricordato che Taiwan “tornerà alla Madrepatria” in maniera pacifica, altrimenti la violenza e l’invasione restano sul tavolo.

Sul fronte americano, il presidente Donald Trump ha detto che Xi gli avrebbe assicurato che non invaderà Taiwan durante il suo mandato. Pechino continua a considerare Taiwan questione di sovranità non negoziabile e chiede lo stop alla vendita di armi USA, mentre Washington mantiene la strategia di armare Taipei per resistere fino a un eventuale intervento alleato.

Luigi Medici – realizzato con strumento IA

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/