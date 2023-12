TAIWAN. l’Hi Tech di Taipei scommette sull’ASEAN

Le startup hi tech di Taiwan stanno puntando la loro attenzione sull’area ASEAN, poiché le prospettive di stabilità per fare affari in Cina diminuiscono.

Le aziende tecnologiche stanno scegliendo l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, nel mezzo delle tensioni di Taiwan con la Cina continentale che hanno offuscato le prospettive di prosperità della più grande economia asiatica, riporta Nikkei.

La startup taiwanese produttrice di radar e hardware anti-droni Tron Future, fondata nel 2018, è tra quelle dell’isola che stanno attivamente cercando accordi da siglare nel sud-est asiatico. Dato che i suoi prodotti hanno applicazioni militari e di difesa.

Tron Future ad esempio punta sui paesi dell’Asean come Singapore e Vietnam che hanno necessità per il rilevamento dei droni. Attraverso i partner di distribuzione locali, Tron ha ottenuto fette di mercato nei due paesi. Ora prevede di individuare partner in Malesia, Indonesia e Filippine attraverso i quali vendere i propri prodotti e ottenere una posizione più forte nell’Asean.

Il ministro degli Affari economici di Taiwan, Wang Mei-hua, ha dichiarato lo scorso novembre che le aziende taiwanesi hanno investito più nel sud-est e nell’Asia meridionale che in Cina per la prima volta nel 2022. Gli investimenti taiwanesi in quelle regioni, compresa l’India, hanno raggiunto i 5,2 miliardi di dollari lo scorso anno, superando i 5 miliardi di dollari investiti in Cina.

In ottobre Pechino ha esortato le società taiwanesi che operano in Cina a mostrare “responsabilità” dopo che è stata avviata un’indagine sul colosso tecnologico Foxconn per irregolarità fiscali. La Foxconn di Taiwan è uno dei maggiori produttori a contratto di elettronica a livello globale e un fornitore chiave per gli iPhone di Apple.

In mezzo alle tensioni, alcune startup taiwanesi non perdono tempo e guardano dalla Cina all’Asean come motore della loro crescita. Come Tron, il fornitore di software abilitato all’intelligenza artificiale Gogolook, fondato nel 2012, è entrato nei mercati del sud-est asiatico, dove la società di consulenza gestionale Bain & Co ha previsto che la popolazione dei consumatori digitali crescerà da 370 milioni nel 2022 a 402 milioni entro il 2027.

La startup taiwanese afferma di aver fondato la sua prima filiale del sud-est asiatico in Thailandia. Gogolook offre soluzioni antifrode che possono essere utilizzate da società di telecomunicazioni e istituti finanziari.

Il gruppo software faceva parte di una delegazione di quasi 30 startup taiwanesi che erano a Singapore a novembre alla ricerca di partnership nella regione, incontrando artisti del calibro del colosso tecnologico americano Microsoft, venture capitalist e altre startup nella città-stato.

Questa delegazione era guidata da Kao Shien-quey, viceministro del Consiglio nazionale per lo sviluppo di Taiwan, un’agenzia che supervisiona gli sforzi per aiutare le startup dell’isola ad accedere al mercato globale. È stata la prima volta che il consiglio ha guidato una spedizione commerciale a Singapore per le startup taiwanesi.

L’obiettivo del governo di Taipei è quello di aiutare le giovani aziende taiwanesi a mettersi in posizione per trarre vantaggio dallo spostamento delle catene di approvvigionamento verso l’Asean mentre si continua a parlare di riduzione dei rischi dalla Cina.

Tommaso Dal Passo

