TAIWAN. L’erede di Chiang Kai-shek incontra Xi Jinping prima di Trump

La leader del Kuomintang, il principale partito di opposizione di Taiwan, si recherà in Cina ad aprile, invitata dal presidente cinese Xi Jinping. Il viaggio avverrà un mese prima del vertice di Pechino del presidente statunitense Donald Trump.

L’ex parlamentare Cheng Li-wun, eletta presidente del KMT a ottobre, ha preannunciato un avvicinamento a Pechino ancora più stretto rispetto al suo predecessore Eric Chu, che non si è recato in Cina durante il suo mandato, iniziato nel 2021, riporta Reuters.

La Cina, che considera Taiwan parte integrante del proprio territorio, si rifiuta di dialogare con il governo del presidente Lai Ching-te, definito “separatista”, ma accoglie regolarmente alti funzionari del KMT, e Cheng aveva già annunciato la sua intenzione di recarsi in Cina.

In una dichiarazione rilasciata il 30 marzo, il KMT ha affermato che Cheng ha espresso gratitudine per l’invito e lo ha accettato “con piacere”: “Ci auguriamo che la visita di aprile segni l’inizio di una nuova primavera per le due sponde dello Stretto di Taiwan e che rappresenti il ​​primo passo per entrambe le parti verso la benevolenza e la costruzione della fiducia reciproca”, ha dichiarato Cheng ai giornalisti a Taipei. “Lavoreremo duramente per la pace e la stabilità nello Stretto, compiendo sforzi positivi, e faremo in modo che il mondo intero si senta tranquillo”.

L’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha riferito che Cheng visiterà Taiwan dal 7 al 12 aprile, recandosi a Pechino, Shanghai e nella provincia orientale di Jiangsu.

Hsu Kuo-yung, Segretario Generale del Partito Progressista Democratico al governo di Taiwan, ha dichiarato ai giornalisti a Taipei di sperare che Cheng dica a Xi che “Taiwan è un paese sovrano e indipendente”. “Le chiedo anche di chiarire un punto in particolare: a Taiwan eleggiamo il nostro presidente”, ha aggiunto Hsu. “E dovrebbe anche chiedere a Xi Jinping: quando la Cina eleggerà il suo presidente?”.

L’annuncio arriva in un momento in cui il governo di Lai sta cercando di ottenere l’approvazione del Parlamento taiwanese, a maggioranza di opposizione, per un ulteriore stanziamento di 40 miliardi di dollari per la spesa per la difesa. Il Kuomintang ha dichiarato di sostenere il rafforzamento delle difese di Taiwan, ma ha affermato che non firmerà “assegni in bianco” e desidera maggiori dettagli dal governo.

Trump, la cui amministrazione ha fortemente appoggiato i piani di aumento della spesa per la difesa di Taiwan, è atteso in Cina a metà maggio per un incontro rinviato dai primi di aprile a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La Cina non ha ancora confermato la visita.

Sia Xinhua che il Kuomintang si sono riferiti a Xi con il suo titolo di segretario generale del Partito Comunista, piuttosto che come capo di Stato.

Il governo sconfitto della Repubblica di Cina, guidato all’epoca da Chiang Kai-shek del Kuomintang, fuggì a Taiwan nel 1949 dopo aver perso la guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong. Non è mai stato firmato alcun trattato di pace o armistizio e nessuno dei due Paesi riconosce formalmente il governo dell’altro.

Alla fine del 2015, il presidente taiwanese Ma Ying-jeou, anch’egli del Kuomintang, ha tenuto uno storico incontro con Xi a Singapore.

Lucia Giannini

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