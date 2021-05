TAIWAN. Invasione modello Donbas per Formosa? Non sarebbe facile

La possibilità che la Cina lanci un assalto su larga scala a Taiwan è un argomento bollente sia il comandante uscente che quello entrante degli Stati Uniti dell’Indo-Pacifico hanno recentemente avvertito il Congresso degli Stati Uniti che un tale attacco potrebbe arrivare entro il 2027 o prima. I loro avvertimenti evocano immagini di una sorta di assalto anfibio modello Iwo Jima su Taiwan, sostenuto da sbarramenti missilistici e bombardamenti aerei.

Ma occorre considerare la possibilità di qualcosa di un po’ meno “coreografico”, simile alla presa e all’occupazione di Vladimir Putin del 2014 della regione orientale del Donbass in Ucraina. Putin ha detto che non era dietro la rivolta contro il governo ucraino nel Donbass. Piuttosto, erano solo milizie locali e cittadini scontenti dell’oppressione ucraina.

Il territorio governato da Taipei consiste nell’isola principale, Formosa, che ospita la capitale, Taipei, e una serie di isole al largo.

Quindi, se Pechino e Xi Jinping avessero giocato meglio la loro mano qualche anno fa, avrebbero potuto ammorbidire Taiwan al punto che i cinesi avrebbero potuto avere un’apertura per uno scenario modello Donbass. Si ritiene che la Repubblica Popolare Cinese abbia già una quinta colonna nutrita a Formosa. Ha avuto molti decenni per mettere in ordine le cose e spostare le persone attraverso lo Stretto è sempre stato facile.

Per molti anni sono state disponibili spedizioni regolari e voli commerciali. Oltre a muovere le persone, muovere armi, munizioni, equipaggiamento e altre attrezzature non è difficile. Esistono rotte di contrabbando ben consolidate tra Taiwan e la terraferma e funzionano da anni. Taiwan ha potenti ed estese reti di criminalità organizzata, generalmente considerate filo Pechino, che sono profondamente coinvolte in questo business. E uno dei principali porti di Taiwan è stato a lungo considerato un luogo molto amichevole per spostare cose dentro e fuori l’isola.

Quindi ci si dovrebbe aspettare che la quinta colonna entri in azione a sostegno di un assalto a Formosa, conducendo assassinii e lanciando attacchi su obiettivi chiave in tutta l’isola. Impadronirsi di porti e campi d’aviazione attraverso i quali potrebbero passare le forze dell’Esercito Popolare di Liberazione non è impensabile. Anche un centinaio di agenti con AK-47 che sparano alla gente su una vasta area causerebbe molta distrazione per i difensori di Taiwan.

Pechino caratterizzerebbe senza dubbio le azioni come “soppressione della rivolta scissionista” – sostenendo che Taipei si stava muovendo per l’indipendenza, una linea rossa della RPC: oppure dire che stavano “sostenendo il movimento di liberazione” dei “taiwanesi patriottici che chiedono l’unificazione” con la terraferma.

Al momento non sembra ci siano le premesse e le possibilità per un simile scenario.

Le montagne di Taiwan sono un posto difficile da gestire. E c’è il problema che i continentali e anche la maggior parte dei taiwanesi si troverebbero su un territorio sconosciuto che appartiene alle tribù aborigene. Infatti, le unità di ricognizione ben addestrate del Corpo dei Marines di Taiwan e dell’Esercito di Taiwan attingono pesantemente dagli aborigeni nati in montagna. Queste truppe darebbero ai “combattenti per la libertà” una brutta lezione.

Inoltre, in generale, nell’opinione pubblica in generale, i giovani si oppongono ora più fortemente all’idea che Taiwan passi sotto il controllo di Pechino. Le persone più anziane sono considerate meno contrarie, e in alcuni casi anche a favore, ma sono sempre di meno. Nel frattempo, i politici pro-Cina esistono ancora, naturalmente, ma in questi giorni sono una parte proporzionalmente più piccola del mondo politico di Taiwan. L’altra parte del corpo politico – quelli che favoriscono l’indipendenza o almeno lo status quo e che non vogliono avere nulla a che fare con la Repubblica popolare, cioè il Partito Democratico Progressista, sembra essere in ascesa.

Quindi, al momento, Pechino non ha né il vantaggio geografico né il supporto locale che aveva Mosca nel Donbas. Il mandato del governo taiwanese si estende da un capo all’altro dell’isola ed è sostenuto da un esercito ancora potente e dalle risorse per l’applicazione della legge.

Tommaso Dal Passo