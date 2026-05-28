TAIWAN. Il ruolo geopolitico del traghetto giapponese tra Keelung e Ishigaki: non solo turismo

Un nuovo servizio di traghetti per servire il fiorente turismo tra Taiwan e il Giappone è iniziato giovedì su una nave che potrebbe essere utilizzata per evacuare gli abitanti delle isole meridionali giapponesi in caso di guerra nella regione.

La Yaima Maru è una delle navi che il governo giapponese ha inserito quest’anno in un elenco di imbarcazioni da utilizzare per evacuare i residenti delle isole verso il Giappone continentale in caso di crisi, riporta Reuters.

La Cina, che considera Taiwan come proprio territorio, ha intensificato la pressione militare su Taipei negli ultimi cinque anni, anche attraverso esercitazioni militari in aree vicine alle acque territoriali giapponesi. Per ora, la nave collegherà Keelung, città portuale nel nord di Taiwan, con Ishigaki, in Giappone, situata a est di Taiwan, all’estremità meridionale delle isole Ryukyu, trasportando turisti avanti e indietro una volta a settimana con un viaggio notturno.

“Questa rotta regolare non è semplicemente un’infrastruttura di trasporto”, ha dichiarato il sindaco di Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, al porto di Keelung. “Serve come un nuovo ponte che supporta il turismo, la logistica, l’attività economica, lo scambio culturale e l’istruzione”.

Gli Stati Uniti hanno un’importante base militare a Okinawa, nelle isole Ryukyu, e il Giappone ha rafforzato le sue difese nella zona, compresa Yonaguni, l’isola giapponese più vicina a Taiwan.

Tatsuya Ohama, presidente di Shosen Yaima, la compagnia che gestisce il servizio di traghetti, ha rifiutato di rispondere direttamente alle domande sulle tensioni regionali: ”Si tratta fondamentalmente di una questione tra paesi. Come operatore privato di traghetti, il nostro primo passo è quello di rendere operativo il servizio”. Il Giappone ha governato Taiwan come colonia dal 1895 al 1945 e i due paesi intrattengono relazioni economiche e commerciali molto strette, nonostante la mancanza di legami diplomatici formali.

A novembre, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha affermato che un ipotetico attacco cinese a Taiwan potrebbe scatenare una risposta militare da parte di Tokyo. Ciò ha fatto infuriare Pechino e ha innescato un deterioramento delle relazioni.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/