TAIWAN. Il ruolo delle portaerei cinesi in caso di invasione

La Cina intende avere almeno quattro portaerei entro la metà del 2020, e la quarta sarà probabilmente a propulsione nucleare. I lavori per la quarta portaerei cinese sono iniziati nel 2021, con la Commissione militare centrale cinese che studia una proposta della China State Shipbuilding Corporation, Cssc, per renderla a propulsione nucleare.

Come afferma AT, la Cina ha anche lavorato su tecnologie chiave per la sua portaerei a propulsione nucleare. Nel 2019, il China General Nuclear Power Group, Cgn, ha invitato a presentare offerte per un contratto per costruire una nave a propulsione nucleare come piattaforma sperimentale per testare la propulsione nucleare marina. Nel 2018, la Cina ha annunciato piani per costruire il proprio rompighiaccio a propulsione nucleare con assistenza tecnica russa.

La Cina sta anche lavorando sui sistemi di lancio elettromagnetici per aerei, Emals, più facile da usare, più delicato per gli aerei e capace di lanciare più aerei in aria in un periodo più breve rispetto alle catapulte a vapore convenzionali.

L’impulso per il programma cinese di portaerei a propulsione nucleare può essere fatto risalire al 2018, quando il Cssc ha annunciato che tale risorsa avrebbe aiutato l’Esercito Popolare di Liberazione – Marina a realizzare la sua trasformazione strategica e la capacità di combattimento in acque profonde e oceani aperti entro il 2025.

Attualmente, la Cina opera due portaerei a propulsione convenzionale, la Type 001 Liaoning, l’ex-sovietica Varyag e commissionata nel 2012, e la Type 002 Shandong, commissionata nel 2017. Una terza portaerei convenzionale, la Type 003, è attualmente in costruzione e probabilmente entrerà in servizio nel 2024.

La crescente forza delle portaerei della Cina, prosegue il giornale, insieme ai suoi sviluppi in altre tecnologie militari ha aumentato la possibilità che gli Stati Uniti possano perdano una guerra limitata su Taiwan. Di conseguenza, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a far degenerare un conflitto limitato su Taiwan in una guerra regionale più grande.

La flotta di portaerei della Cina può integrare la sua aviazione da combattimento terrestre per stabilire la superiorità aerea sullo Stretto di Taiwan. Inoltre, queste portaerei possono essere schierate al largo della costa orientale di Taiwan, permettendo di colpire le difese di Taiwan che stazionano sul suo montuoso fianco orientale.

Le portaerei cinesi opererebbero in un ombrello sicuro, difeso contro gli attacchi di Taiwan o degli Stati Uniti da missili DF-21D, caccia basati sulle portaerei, navi da guerra di superficie e sottomarini.

La difesa di Taiwan si basa su una strategia del porcospino di difesa asimmetrica per prolungare un potenziale conflitto fino all’intervento delle forze statunitensi. Come tale, Taiwan sarebbe pesantemente difesa con missili antinave, missili anticarro e difese aeree per resistere abbastanza a lungo per l’intervento degli Stati Uniti.

Tuttavia, Taiwan non può sperare di resistere indefinitamente senza l’assistenza degli Stati Uniti. Quindi, la sua posizione difensiva è premessa per un intervento degli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti non sono stati chiari a causa della loro politica di “ambiguità strategica” su Taiwan, che al tempo stesso ammorbidisce la Cina e spinge Taiwan a intensificare le proprie difese.

Luigi Medici