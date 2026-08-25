TAIWAN. Il Paraguay comprerebbe i jet usati da Taiwan

L’Aeronautica militare taiwanese ha completato le sue ultime missioni con i velivoli AIDC AT-3, segnando una tappa significativa nella transizione verso i più avanzati modelli T-5 Brave Eagle, che svolgeranno un ruolo chiave nell’addestramento dei piloti.

Questo sviluppo è seguito con attenzione in Paraguay, un Paese attento alle potenziali opportunità di acquisire velivoli che gli consentirebbero di ricostruire la propria flotta di aerei da combattimento, sfruttando gli stretti legami con Taipei, riporta ZM.

L’AT-3 è uno dei principali candidati, insieme ai caccia F-5 Tiger II già ritirati dal servizio.

Secondo Focus Taiwan, gli AIDC AT-3 sono stati sostituiti entro la fine di luglio, senza una cerimonia ufficiale. Gli AT-3, entrati in servizio a partire dagli anni ’80, si distinsero inizialmente per aver rappresentato uno sviluppo dell’industria aerospaziale locale, con l’aiuto della Northrop Grumman. L’Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC), produttrice di questi velivoli, sarebbe stata anche responsabile dello sviluppo del Brave Eagle anni dopo.

Gli AT-3 sono tra i principali candidati presi in considerazione dall’Aeronautica Militare Paraguaiana (FAP) per ricostruire la propria flotta di jet, persa nel 2003 dopo il ritiro dal servizio dei modelli AT-26 “Xavante”. Questi velivoli sono in grado di fungere da addestratori avanzati e da aerei d’attacco leggero, a seconda della configurazione. Esiste uno stretto rapporto tra i governi di Taipei e Asunción, nonché una storia di accordi che dimostrano il potenziale di cooperazione, come nel caso dell’acquisizione di elicotteri Bell UH-1H da parte della FAP.

Inoltre, le autorità paraguaiane sono impegnate da due anni in negoziati con Taiwan per finalizzare l’acquisizione di una fornitura di velivoli in grado di operare in un ruolo simile a quello degli AT-26. Queste piattaforme sarebbero meno costose rispetto ad altre alternative moderne, facilitando un potenziale acquisto di un numero di velivoli compreso tra 10 e 15 entro il 2027.

Taiwan possiede una flotta di 47 velivoli, più che sufficienti a soddisfare le esigenze dell’Aeronautica paraguaiana.

Maddalena Ingrao

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