TAIWAN. Il G7 allarga la faglia tra le sponde dello Stretto di Taiwan

La dichiarazione congiunta rilasciata l’11 novembre, in seguito alla riunione a Parigi dal 9 al 10 novembre dei Ministri degli Esteri dei Paesi del G7 e dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha, naturalmente, suscitato reazioni contrastanti su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan.

La dichiarazione congiunta ribadiva, infatti, che l’opposizione a qualsiasi modifica dello status quo nello Stretto di Taiwan e sottolineava l’importanza di mantenere pace e stabilità nell’area. Il Liberty Times (Ziyou Shibao), quotidiano taiwanese, ha riferito della “sincera gratitudine” con cui il Ministro degli Esteri di Taiwan ha accolto la dichiarazione dei Ministri del G7.

Storm Media (Feng Chuanmei), un’altra testata taiwanese riferisce, inoltre, che “la dichiarazione menziona esplicitamente le attività cinesi nelle acque a est di Taiwan e ribadisce che il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan è di fondamentale importanza.” che “i ministri degli Esteri si oppongono a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare attraverso l’uso della forza, la coercizione o la minaccia di ricorrervi, e incoraggiano la risoluzione pacifica delle questioni riguardanti lo Stretto tramite un dialogo costruttivo”. Sia Storm Media che il Liberty Times aggiungono, poi, che la dichiarazione facesse presente la preoccupazione dei Paesi del G7 per la situazione nel Mar Cinese Meridionale, opponendosi anche in questo caso ad azioni unilaterali che portino a modifiche dello status quo ed ad alimentare tensioni nell’area. I ministri, continuano le due testate, hanno, inoltre, ribadito l’importanza di tutelare il diritto alla navigazione e al sorvolo nell’area ed invitato tutte le Nazioni della zona a rispettare i propri obblighi del diritto internazionale, incluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Il Liberty Times riporta che il ministro Hsiao Kuang-wei ha dichiarato che la dichiarazione dell’11 novembre si pone in continuità con quella rilasciata dal vertice G7 del 17 giugno, sottolineando come dal suo punto di vista ciò starebbe a significare “che la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan siano essenziali per la sicurezza e la prosperità, sia a livello regionale che globale” Inoltre. la testa taiwanese riferisce che secondo il Ministro Taiwan, in quanto “democrazia responsabile nell’Indo-Pacifico, Taiwan continuerà a rafforzare la cooperazione con i membri del G7 e con partner globali che condividono gli stessi principi. Insieme, difenderanno l’ordine internazionale basato su regole, tuteleranno con fermezza valori universali quali la democrazia, la libertà e lo stato di diritto, e contribuiranno alla pace, alla stabilità e alla prosperità, sia a livello regionale che globale”.

In merito alle tensioni nell’area, Storm Media riferisce che il ministro della Difesa nazionale di Taiwan, Wellington Koo, il 10 novembre, ha affermato che la missione della portaerei Liaoning e del suo gruppo d’attacco, e la presenza di flotte cinesi operative nel Pacifico Occidentale, rappresentano una chiara minaccia alla pace e alla stabilità della regione. La testata taiwanese aggiunge, inoltre, che secondo il Ministro della Difesa queste attività sarebbero attentamente sorvegliate “attraverso operazioni congiunte di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), nonché tramite la cooperazione con nazioni amiche” e che si appronteranno le opportune contromisure.

Inoltre, la stessa testata taiwanese, riporta che, il Portavoce dell’Ufficio Presidenziale Kuo Ya-hui, il 12 novembre, abbia dichiarato, con riferimento alla dichiarazione congiunta rilasciata dai Ministri degli Esteri del G7, che la pace e la stabilità di Taiwan, così come quella nell’area dell’Indo-Pacifico, sono vitali per la pace e la stabilità globali. Storm Media aggiunge, poi, che il Portavoce dell’Ufficio Presidenziale ha ribadito che Taiwan “continuerà a potenziare le proprie capacità di autodifesa e la resilienza dell’intera società, collaborando al contempo strettamente con partner internazionali che condividono gli stessi valori, al fine di salvaguardare la sicurezza e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione dell’Indo-Pacifico”.

Dall’altra parte dello Stretto, durante la periodica conferenza stampa, la Portavoce del Ministero degli esteri Cinese, Mao Ning, rispondendo ad una domanda riguardante la dichiarazione congiunta rilasciata dal vertice dei Ministri degli esteri del G7, ha dichiarato che la posizione della Repubblica Popolare Cinese in merito alla questione è “è coerente, chiara, legittima, ragionevole e trasparente”. La Portavoce ha aggiunto che “la dichiarazione ignora i fatti oggettivi, non tiene conto del contributo positivo della Cina alla pace, alla stabilità e allo sviluppo mondiali, interferisce gravemente negli affari interni della Cina e la diffama e calunnia in modo malevolo” definendone “assurdo” il contenuto. Inoltre, Mao Ning ha descritto i membri del G7 come “una cricca ideologica ancorata alla mentalità della Guerra Fredda e impegnata in una politica di blocco, e che non rappresenta affatto la comunità internazionale”. Concludendo la portavoce ha “invitato” al G7 ad “occuparsi dei propri affari” e ad assumere un ruolo “più positivo nell’affrontare le urgenti sfide odierne e nel promuovere la solidarietà internazionale” adempiendo alle proprie responsabilità.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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