TAIWAN. I nuovi F16V sperimentano nuove armi 

Nell’ultimo periodo, l’attenzione riguardo alle capacità militari di Taiwan si è concentrata sull’arrivo sull’isola dei primi due caccia F-16 Block 70 di nuova costruzione.

Tuttavia, sono in corso altri sviluppi, incentrati sulle capacità e le attrezzature integrate nella flotta di F-16A/B dell’Aeronautica Militare taiwanese, modernizzata allo standard F-16V, noto anche come Block 70/72, riporta Zona Militar.

Sono stati osservati diversi voli di caccia equipaggiati con il nuovo pod di ricognizione multispettrale MS-110.

L’acquisizione di nuovi 66 caccia F-16 Block 70 è stata integrata dalla modernizzazione allo stesso standard della flotta F-16A/B che era stata incorporata negli anni ’90 da Taiwan.

In seguito alla conferma, nel 2024, del completamento dei lavori di ammodernamento su 139 caccia F-16, si è ipotizzato che le forze aeree taiwanesi e statunitensi stessero lavorando all’espansione del programma “Peace Phoenix Rising”, attraverso l’integrazione di nuove capacità nei velivoli modernizzati, incluso l’utilizzo dei nuovi pod di ricognizione multispettrale MS-110.

Nel 2021, furono acquistate sei unità di questi sistemi di riconoscimento RTX, per un valore di 340 milioni di dollari e la cui consegna era originariamente prevista per il 2025.

In termini generali, e secondo l’azienda nordamericana, l’MS-110 è un pod di ricognizione aerea multispettrale di nuova generazione sviluppato a partire dal sistema DB-110. Il suo principale miglioramento risiede nella combinazione di sensori in diverse bande del visibile e dell’infrarosso, in una maggiore copertura di portata, in una migliore qualità dell’immagine e nella capacità di trasmettere e utilizzare rapidamente le informazioni tramite collegamenti dati quasi in tempo reale.

La presenza di questi nuovi pod sui caccia F-16 taiwanesi conferma la ricezione totale o parziale dei sistemi acquisiti dagli Stati Uniti nel 2021, e potrebbe segnare l’inizio di voli di prova o, nella migliore delle ipotesi, di missioni di ricognizione.

Gli F-16 equipaggiati con l’MS-110 sostituiscono gli aerei da ricognizione RF-5E, ufficialmente ritirati dal servizio nel luglio 2025 dall’Aeronautica militare di Taiwan .

Si tratterebbe certamente di F-16V operati dal 12° Squadrone di Ricognizione Tattica (12 TRS) del 5° Stormo Caccia Tattica, con base a Chiashan Air Base, Hualien; un’unità che, prima dell’integrazione dei nuovi MS-110, utilizzava il pod di ricognizione Phoenix Eye.

Antonio Albanese

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