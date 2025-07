TAIWAN. E se l’USAF destinasse i Warthog a difendere Taipei?

L’Aeronautica Militare statunitense intende radiare i 162 aerei A-10 Warthog ancora in linea, entro il 2026 mandandoli al cimitero della base aerea Davis Monthan di Tucson, in Arizona.

Secondo alcuni esperti, “destinarli alla rottamazione sarebbe un errore madornale. Meglio inviarli a Taiwan, dove potrebbero dare un contributo fondamentale alla difesa dell’isola”, riporta AT.

Taiwan corre il rischio di una massiccia invasione cinese, un’iniziativa che l’esercito, la marina e l’aeronautica cinesi stanno mettendo in atto da anni. Gli Stati Uniti sono consapevoli del rischio di un’invasione cinese e Washington ha accelerato i suoi sforzi per concentrarsi sul Pacifico.

Qualsiasi attacco a Taiwan potrebbe porre fine all’influenza statunitense nella regione e privare gli Stati Uniti di risorse vitali. Indipendentemente da come la si guardi, Taiwan dovrà farsi carico dell’onere di un attacco iniziale da parte della Cina. L’aeronautica militare di Taiwan è composta da F-16 modernizzati, ma piuttosto vecchi, e da caccia F-CK-1 Ching Kuo a fusoliera corta di produzione nazionale. L’F-CK-1, un jet quasi di quarta generazione, è sottopotenziato e ha autonomia e autonomia limitate. È improbabile che gli aerei esistenti di Taiwan siano in grado di fermare una flotta d’invasione in arrivo o di supportare le difese aeree taiwanesi neutralizzando sciami di droni.

L’A-10, tuttavia, potrebbe svolgere entrambe le funzioni ed è più robusto e resistente di qualsiasi jet dell’aeronautica militare di Taiwan in inventario. L’A-10 ha anche una potenza di fuoco superiore ed è equipaggiato con nuove armi ideali per affondare una flotta d’invasione o per annientare i droni.

L’A-10 è una creatura degli anni ’70. Originariamente fu concepito come aereo da attacco al suolo per annientare carri armati sovietici e altri mezzi corazzati sul campo di battaglia; si pensava che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel fermare un’invasione sovietica della Germania Ovest.

Nel corso degli anni, gli A-10 rimanenti sono stati significativamente modificati ed equipaggiati per trasportare nuove armi. Equipaggiati con nuove e robuste ali, nuova elettronica e controllo del fuoco, designatori laser e lanciarazzi “intelligenti”, i potenziamenti dell’A-10 integrano l’enorme potenza di fuoco del suo cannone automatico a sette canne GAU-8 Avenger da 30 mm a comando idraulico, di tipo Gatling. Il cannone automatico spara proiettili incendiari perforanti PGU-14/B dotati di un penetratore all’uranio impoverito in grado di distruggere facilmente qualsiasi mezzo da sbarco o altra imbarcazione marittima.

Oltre a ciò, l’A-10 può sparare il nuovo/vecchio Advanced Precision Kill Weapon System II da 70 mm. L’APKWS è un vecchio razzo non guidato Hydra, aggiornato con un kit di guida che funziona con un designatore laser per colpire il bersaglio; sono stati recentemente dirottati dall’Ucraina verso il Medio Oriente perché preziosi nell’abbattimento dei droni Houthi. Il sistema APKWS II è altamente efficace ed economico rispetto all’utilizzo di missili aria-aria per neutralizzare i droni.

Il costo di un missile Sidewinder AIM-9X è di circa 600.000 dollari; in genere ne vengono lanciati due contro un bersaglio per colpirlo. Il costo complessivo dell’APKWS, incluso il razzo non guidato Hydra (che costa circa 3.000 dollari ciascuno), è inferiore a 25.000 dollari.

Se Taiwan avesse l’intera flotta di A-10, potrebbe concentrare le sue difese aeree contro i missili cinesi e lasciare che gli A-10 operino contro droni. Rispetto ai moderni caccia a reazione, il costo di esercizio dell’A-10 è molto inferiore, attestandosi tra i 6.000 e i 9.000 dollari all’ora, rispetto ai 30.000 dollari all’ora dell’F-16.

Gli A-10 sono progettati per essere robusti, con una corazzatura in titanio a protezione della cabina di pilotaggio e serbatoi di carburante autosigillanti in caso di impatto con il fuoco nemico.

Gli A-10 aggiornati sono dotati anche di un radar ad apertura sintetica (SAR), che consente di individuare i bersagli anche in caso di maltempo. Ciò significa che se la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) tentasse di lanciare un’invasione in condizioni di cielo coperto, pensando di poter impedire a Taiwan di utilizzare la propria potenza aerea, l’aggiornamento SAR elimina tale strategia, poiché il SAR può vedere attraverso nuvole, nebbia e maltempo.

L’A-10 potrebbe dare a Taiwan una capacità di cui è gravemente carente, e che la Cina temerà. Con gli F-16 che sfidano l’aeronautica cinese, l’A-10 può affondare una flotta d’invasione e farlo rapidamente.

“Quindi, se l’Aeronautica Militare non volesse l’A-10, questo potrebbe comunque contribuire alla difesa di Taiwan e alla sicurezza nella regione del Pacifico”, prosegue AT.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/