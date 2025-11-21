TAIWAN. Distribuito il manuale su come affrontare l’Invasione cinese

Taiwan ha pubblicato e distribuuito un manuale di protezione civile per mettere in guardia i propri cittadini dall’aggressione militare cinese e prepararli a una probabile invasione.

Gli ultimi manuali saranno inviati a oltre 9,8 milioni di caselle di posta in tutta la nazione questa settimana, ha dichiarato il Ministero della Difesa, riporta The Independent.

Dalla preparazione dei residenti con istruzioni su cosa fare in caso di incontro con soldati nemici alla prevenzione delle campagne di disinformazione sulla presunta resa di Taiwan, il manuale intitolato In caso di crisi è la nuova guida alla sicurezza pubblica di Taiwan.

Nel manuale si afferma chiaramente e preventivamente che “in caso di invasione militare di Taiwan, qualsiasi affermazione che il governo si sia arreso o che la nazione sia stata sconfitta è falsa”.

Il Presidente Lai Ching-te, che ha firmato la guida, ha affermato che la sicurezza del Paese dipende dalla volontà e dalla prontezza di difendersi da una crisi prima che si verifichi. “Le nostre sfide non finiscono mai: dai disastri naturali alle epidemie, dalle condizioni meteorologiche estreme alla minaccia di aggressione da parte della Cina”, ha affermato Lai, considerato un separatista dalla Cina. “Più siamo preparati, più saremo al sicuro”, ha aggiunto.

Il manuale, seconda edizione pubblicata dal governo taiwanese dopo la prima pubblicata a settembre, menziona categoricamente la minaccia nella regione da parte di stati come la Cina.

“Gli stati autoritari in tutto il mondo stanno diventando sempre più ambiziosi e minacciano l’ordine internazionale con aggressioni militari, mettendo a repentaglio la pace e la stabilità dell’intera regione indo-pacifica”, si legge nel manuale.

Elenca sei diverse forme di minaccia militare che Taiwan potrebbe affrontare, tra cui il sabotaggio di infrastrutture critiche e cavi sottomarini.

I funzionari di Taiwan chiedono alla popolazione locale di fare scorta di scorte minime per almeno una settimana

Una delle minacce elencate è: “Navi militari ostili che pattugliano Taiwan e chiedono di salire a bordo e ispezionare le navi di Taiwan”. Mette inoltre in guardia contro esercitazioni di fuoco vivo nei pressi di Taiwan da parte di attori ostili.

Anche “attacchi o atti di aggressione armata o infiltrazione e sabotaggio lanciati da attori ostili” è una delle minacce principali elencate.

La guida spiega anche come le famiglie taiwanesi in difficoltà, in caso di aggressione militare da parte della Cina, possono parlare della crisi ai figli.

“Ascoltate le ansie dei vostri figli e incoraggiateli a parlare, spiegate la crisi onestamente e discutete apertamente di ciò che sta accadendo, preparate con loro una borsa di emergenza e pianificate attività familiari per spostare l’attenzione e aiutarli a rilassarsi”, afferma la guida.

È stata aggiunta una pagina che consente alle persone di creare la propria mappa di evacuazione di emergenza e un elenco di articoli per la “Go Bag”, che include bottiglie d’acqua, alimenti pronti, forniture sanitarie, vestiti caldi, oggetti di valore e altri elementi essenziali per neonati, anziani e animali domestici.

Elencando come cercare rifugio durante un allarme aereo, la guida consiglia alle persone di stare lontano dai muri esterni e di spostarsi all’interno o in un seminterrato.

Il manuale afferma che gli avversari possono anche travestirsi da forze amiche e che i civili possono avere difficoltà a distinguere tra forze amiche e non amiche.

“Questo opuscolo dimostra la nostra determinazione a difenderci”, ha affermato Lin Fei-fan, vicesegretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan che ha supervisionato l’iniziativa.

“Abbiamo bisogno che la gente dall’altra parte dello Stretto di Taiwan capisca che ci saranno costi enormi se la Cina prenderà la decisione sbagliata, perché i taiwanesi hanno la determinazione e un impegno molto chiaro nel difendersi e sono disposti a intraprendere questa azione per proteggersi a vicenda”, ha affermato.

Taiwan sta già affrontando una guerra ibrida da parte della Cina, inclusi attacchi informatici, infiltrazioni, campagne di disinformazione e incursioni militari vicino all’isola.

Luigi Medici

Follow our updates on Geopolitical Gleanings - Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW and on our blog The Gleanings of AGCNEWS - Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/