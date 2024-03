TAIWAN. Cresce la produzione per l’IA, diminuiscono le vendite al consumo

L’industria tecnologica di Taiwan ha vissuto a febbraio nella duplicità del mercato tecnologico: se i principali produttori di chip come Tsmc hanno prosperato grazie alla forte domanda di prodotti legati all’intelligenza artificiale, le aziende coinvolte maggiormente nell’elettronica di consumo hanno dovuto affrontare un calo delle vendite del 5,9% su base annua, il terzo mese consecutivo di crescita negativa.

Ma le forti vendite legate all’intelligenza artificiale hanno ridotto il calo rispetto al calo dell’8,3% di gennaio, riporta Nikkei.

Le vendite totali delle 19 maggiori aziende tecnologiche dell’isola nel mese di febbraio sono state pari a 30,4 miliardi di dollari Usa. Ci sono stati meno giorni lavorativi rispetto allo scorso febbraio a causa del programma festivo del Capodanno lunare di quest’anno.

Anche se l’effetto del cambiamento di programma è stato evidente tra le aziende di elettronica, quattro aziende di semiconduttori su cinque tra le prime 19 hanno registrato un aumento delle vendite, in parte perché le fabbriche sono generalmente in costante attività.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., la più grande fonderia di chip a contratto del mondo, ha registrato un aumento delle vendite dell’11,3% su base annua, raggiungendo un livello record per febbraio. Le vendite di prodotti all’avanguardia legati all’intelligenza artificiale sono state forti, in particolare al principale cliente Nvidia.

MediaTek, un’importante società di progettazione e sviluppo di chip, ha visto le vendite aumentare del 27% poiché la domanda da parte dei produttori di smartphone cinesi e altri ha toccato il fondo. Il principale produttore di memorie ad accesso casuale dinamico, Nanya Technology, ha registrato un aumento delle vendite del 50,6%.

I servizi di produzione elettronica hanno sofferto in parte a causa dell’impatto del Capodanno lunare. Foxconn, il più grande produttore di iPhone al mondo, ha visto un calo delle vendite del 12,3%, mentre Pegatron, un altro produttore di iPhone, ha visto le vendite scendere del 28,1%.

Il principale produttore a contratto di PC Compal Electronics ha registrato un calo delle vendite del 14,1%. Quanta Computer, un altro produttore di PC, è riuscita a garantire un aumento delle vendite dell’1,1%.

Secondo la società di ricerca di Hong Kong Counterpoint, le vendite di iPhone in Cina nelle prime sei settimane del 2024 sono diminuite del 24% su base annua.

Le società di servizi di produzione elettronica sembrano andare bene nel settore dei server per l’intelligenza artificiale.

Tommaso Dal Passo

