TAIWAN. Blocco navale, terremoto, caos politico, e quindi invasione. Questo lo scenario possibile dell’occupazione cinese di Formosa

Un blocco cinese su Taiwan, un forte terremoto sfruttato da Pechino per seminare il caos, trasmissioni televisive intercettate, infrastrutture sabotate, corse agli sportelli bancari, disordini civili e infine un’invasione su vasta scala.

Questa è stata la crisi multilivello presentata a oltre 370 funzionari governativi e militari, parte della strategia del presidente Lai Ching-te per rafforzare la preparazione bellica dell’isola, mentre la pressione militare cinese sull’isola si intensifica, riporta Reuters.

Taiwan ha intensificato le sue cosiddette esercitazioni di “resilienza” per preparare civili e funzionari a crisi che vanno dai disastri naturali alla guerra, superando le esercitazioni del passato, spesso criticate come preconfezionate, di facciata e di scarso valore.

La Cina non ha mai rinunciato all’uso della forza per riportare Taiwan sotto il suo controllo. Il governo di Taiwan afferma che solo il popolo dell’isola può decidere il proprio futuro.

Giovedì, al termine dell’esercitazione, Taiwan ha riferito che la Cina aveva condotto un’altra “pattuglia congiunta di prontezza al combattimento” intorno all’isola con navi da guerra e almeno 22 aerei militari, inclusi bombardieri H-6 a capacità nucleare.

L’esercitazione è iniziata con una prova teorica di sette ore, per poi passare il giorno successivo a esercitazioni sul campo che includevano l’abbattimento di un drone cinese che minacciava una centrale elettrica e l’allestimento di punti di distribuzione di razioni alimentari.

Lo scenario del terremoto di magnitudo 6.8, con 12 vittime, ha aggiunto un ulteriore livello di stress, costringendo i funzionari a destreggiarsi tra soccorso in caso di calamità, infrastrutture danneggiate, crescente malcontento pubblico e pianificazione di emergenza in tempo di guerra.

Su grandi schermi nel centro di risposta dell’esercitazione erano visualizzati un sistema di mappatura e comunicazione tattica sviluppato dall’esercito statunitense, che forniva ai funzionari la posizione in tempo reale degli obiettivi nemici.

Accanto, due piattaforme del governo di Taiwan utilizzavano mappe e icone interattive per visualizzare lo sviluppo delle crisi, compreso il movimento di ambulanze e altre risorse, sottolineando un obiettivo principale dell’esercitazione di quest’anno: una maggiore integrazione civile-militare. I comandi della riserva militare si sono coordinati direttamente con le amministrazioni locali.

Traendo insegnamenti dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, i funzionari hanno affermato di aver reso i test più realistici per i soccorritori e gli operatori delle infrastrutture, ad esempio spostando le operazioni ospedaliere sottoterra e facendo attaccare e sottoporre a stress test le reti e i siti web governativi da hacker professionisti.

Uno degli scenari prevedeva un attacco di droni cinesi al centro operativo, lasciando ignoto il destino di 75 funzionari e costringendo le autorità a rispondere con piani per attivare un centro operativo di riserva.

Ai funzionari di Nantou è stata affidata un’importante missione strategica: trasformare l’unica contea di Taiwan senza sbocco sul mare in un’area di retrovia, un rifugio per le persone in fuga da altre contee e una zona di ripiegamento per le operazioni mentre le truppe in prima linea combattono contro le forze cinesi.

Decine di unità di governo locale in tutto il paese hanno partecipato alle esercitazioni in diretta streaming, rispondendo a scenari e domande a raffica poste dai comandanti del centro operativo.

I funzionari sono stati interrogati in modo dettagliato sulla preparazione delle unità locali, dal numero di uomini in età di leva che il governo locale poteva mobilitare da un giorno all’altro al numero di confezioni di latte in polvere per neonati attualmente disponibili nella contea.

Non era, tuttavia, il tipo di lavoro quotidiano a cui i funzionari locali, dal personale dei servizi pubblici agli ufficiali dell’anagrafe, erano abituati.

Man mano che gli scenari si facevano più cupi, l’atmosfera nel centro di risposta si faceva più tesa, con scambi a tratti accesi tra comandanti e subordinati.

L’esercitazione ha anche testato la capacità delle autorità locali di contrastare la guerra dell’informazione. Con lo svolgersi dello scenario, la disinformazione e il sabotaggio cinesi sono diventati protagonisti.

A un certo punto, le trasmissioni televisive locali sono state dirottate e sostituite con la propaganda di Pechino, mentre volantini con informazioni false sono comparsi per le strade.

I funzionari hanno risposto organizzando simulazioni di conferenze stampa, con i partecipanti addestrati a identificare le informazioni false.

Maddalena Ingrao

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