TAIWAN. Altri 40 miliardi di dollari per la Difesa

Taiwan introdurrà un bilancio supplementare per la difesa di 40 miliardi di dollari per sottolineare la sua determinazione a difendersi di fronte alla crescente minaccia cinese, ha dichiarato mercoledì il presidente Lai Ching-te.

La Cina ha intensificato la pressione militare e politica negli ultimi cinque anni per affermare le sue rivendicazioni, che Taipei respinge fermamente. Mentre Taiwan affronta le richieste di Washington di spendere di più per la propria difesa, riflettendo le pressioni degli Stati Uniti sull’Europa, Lai ha dichiarato ad agosto di sperare in un aumento della spesa per la difesa al 5% del prodotto interno lordo entro il 2030, riporta Reuters.

Presentando il pacchetto da 1,25 trilioni di dollari taiwanesi, Lai ha affermato che la storia ha dimostrato che cercare di scendere a compromessi di fronte a un’aggressione non ha portato altro che schiavitù: “Non c’è spazio per compromessi sulla sicurezza nazionale (…) La sovranità nazionale e i valori fondamentali di libertà e democrazia sono il fondamento stesso della nostra nazione”.

Il ministro della Difesa di Taiwan, Wellington Koo, ha affermato che il bilancio, che coprirà il periodo 2026-2033, coprirà voci quali missili e droni, nonché il nuovo sistema di difesa aerea “T-Dome”.

Lai, che ha annunciato per la prima volta il nuovo piano di spesa in un editoriale sul Washington Post martedì, ha affermato che Taiwan sta dimostrando la sua determinazione a difendersi: ”È una lotta tra la difesa della Taiwan democratica e il rifiuto di sottomettersi a diventare la ‘Taiwan della Cina’”, ha aggiunto, piuttosto che una mera lotta ideologica o una disputa tra “unificazione e indipendenza”.

Lai aveva precedentemente segnalato spese extra per la difesa, ma non aveva fornito dettagli. L’ambasciatore statunitense de facto a Taipei, Raymond Greene, ha scritto su Facebook che gli Stati Uniti sostengono la “rapida acquisizione di capacità asimmetriche critiche” da parte di Taiwan: ”L’annuncio di oggi rappresenta un passo importante verso il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan, rafforzando la deterrenza”, ha aggiunto. “Taiwan ha modernizzato le sue forze armate per promuovere un approccio “asimmetrico” alla guerra, rendendo le sue forze, molto più piccole di quelle cinesi, agili e in grado di sferrare un attacco più incisivo e mirato”.

Per il 2026, il governo prevede che tale spesa raggiunga i 949,5 miliardi di dollari taiwanesi, attestandosi al 3,32% del PIL, superando la soglia del 3% per la prima volta dal 2009. La spesa dovrà essere approvata dal parlamento taiwanese, dominato dall’opposizione.

Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang, il più grande partito di opposizione di Taiwan, ha precedentemente respinto l’aumento della spesa per la difesa. Mercoledì, non ha dichiarato direttamente che il partito avrebbe votato contro il bilancio, ma ha esortato Lai a “fare un passo indietro”. “Spero anche che la comunità internazionale possa capire che il popolo di Taiwan ama la pace e la desidera fermamente. Vogliamo stare lontani dalle fiamme della guerra, vogliamo evitare la guerra”, ha detto Cheng a una riunione del partito.

Tuttavia, da quando il presidente Donald Trump è entrato in carica a gennaio, ha approvato una sola nuova vendita di armi a Taiwan, un pacchetto da 330 milioni di dollari per aerei da combattimento e altre parti di aeromobili annunciato questo mese.

Gli Stati Uniti intendono aumentare le vendite di armi a Taipei a un livello superiore a quello del primo mandato di Trump, come parte di uno sforzo per scoraggiare la Cina: “La comunità internazionale è oggi più sicura grazie alla ricerca della pace attraverso la forza da parte dell’amministrazione Trump”, ha scritto Lai sul Washington Post.

Lai ha affermato che i legami di Taiwan con gli Stati Uniti sono “solidissimi”, quando, durante la conferenza stampa, gli è stato chiesto se fosse preoccupato per la visita di Trump in Cina il prossimo anno, visti i miglioramenti nelle relazioni commerciali tra Washington e Pechino.

“Recentemente, prima del suo viaggio in Asia, il presidente Trump ha sottolineato specificamente che ‘Taiwan è Taiwan’ e il presidente Trump (ha affermato di) rispettare personalmente Taiwan. Queste due brevi dichiarazioni dicono tutto”, ha detto Lai, riferendosi ai commenti fatti da Trump durante la sua visita nella regione il mese scorso.

Lai afferma che solo il popolo di Taiwan può decidere il proprio futuro. Pechino ha respinto le sue ripetute offerte di colloqui, definendolo un separatista.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/