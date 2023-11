TAGIKISTAN. EBD investe nella diga di Rogun

La Banca eurasiatica per lo sviluppo, Edb, vorrebbe poter stanziare risorse per il mega progetto idroelettrico multimiliardario di Rogun in Tagikistan, ma non è ancora deciso se lo farà, secondo i commenti di Nikolai Podguzov, presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto di credito internazionale.

Podguzov avrebbe affermato che l’Edb stava partecipando al comitato di donatori internazionali coordinato dalla Banca Mondiale, istituito per discutere le questioni relative al sostegno finanziario per il progetto Rogun da 3.600 megawatt, che includerebbe la torre più alta del mondo. diga, riportano Sua Plus e BneIntelliNews. «Stiamo partecipando a queste discussioni e vorremmo essere in grado di stanziare risorse per Rogun», ha detto Podguzov ad Almaty, in Kazakistan, alla presentazione di uno studio dell’Edb, “Irrigazione efficiente e la conservazione dell’acqua in Asia centrale”. Tuttavia, per Podguzov, è ancora difficile prevedere come si svilupperanno le discussioni sulle risorse di Rogun.

«Comprendiamo l’importanza di partecipare a questo progetto, spero che funzioni», ha aggiunto il presiedete Edb. A metà agosto di quest’anno, il ministero delle Finanze del Tagikistan ha dichiarato che i negoziati diretti tra il governo e i potenziali investitori a Rogun sarebbero iniziati entro la fine dell’anno.

Il progetto ha già ottenuto un prestito preferenziale da parte della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB) con sede a Pechino per un importo di 500 milioni di dollari, mentre la Banca islamica per lo sviluppo con sede in Arabia Saudita intende aumentare il volume dei finanziamenti Rogun a 250 milioni di dollari rispetto a un precedente annunciato 150 milioni di dollari.

Inoltre, alla fine di ottobre, il Fondo saudita per lo sviluppo ha annunciato di essere pronto a fornire un prestito di 100 milioni di dollari al progetto.

Dall’inizio di quest’anno, il governo del Tagikistan ha stanziato più di 3 miliardi di somoni tagichi, pari a 275 milioni di dollari, per il completamento di Rogun. Un totale di 2,6 miliardi di Tjs provenivano dal bilancio statale e 427 milioni dai proventi della vendita dell’elettricità prodotta dalle due unità esistenti di Rogun. Da quando i lavori di costruzione sono iniziati nel 2008, al progetto sono stati stanziati più di 35 miliardi di Tjs, pari a 3,2 miliardi di dollari, in fondi del bilancio statale.

Il volume annuale della produzione di elettricità da Rogun, che avrà sei turbine da 600 MW, dopo il completamento e la messa in servizio sarà compreso tra 13 e 17 miliardi di kilowattora. Ciò equivarrebbe a circa il 65%-85% dell’attuale produzione annua di elettricità ottenuta da tutte le strutture operative del Paese. Secondo i piani attuali, il completamento completo di Rogun è previsto entro il 2033.

Anna Lotti

