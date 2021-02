SVIZZERA. Musei aperti dal 1 marzo

I musei svizzeri sono autorizzati a riaprire dal 1° marzo in un cauto allentamento del secondo blocco pandemico imposto a metà gennaio, mentre il tasso di nuove infezioni nel paese continua a diminuire gradualmente. La riapertura di musei, negozi, zoo, giardini botanici e impianti sportivi è la prima tappa di un allentamento graduale delle restrizioni approvato dal governo questo mese. Bar e ristoranti rimangono chiusi e le riunioni private al chiuso sono limitate a cinque persone, riporta The Art Newspaper.

«Siamo felici di poter finalmente essere di nuovo presenti per i nostri visitatori»,si legge in un comunicato stampa del Museo di Belle Arti di Berna. Il museo esporrà Tools for Utopia (fino al 21 marzo), una mostra che esamina come l’arte sia uno strumento di cambiamento culturale, sociale e politico in America Latina. La mostra è stata installata pochi giorni prima che il Cantone di Berna ordinasse a tutti i musei di chiudere il 22 dicembre.

La Fondation Beyeler di Basilea celebra la sua riapertura offrendo ai visitatori un ingresso gratuito nei primi due giorni di marzo. La sua mostra Rodin/Arp – che mette a confronto gli scultori Auguste Rodin e Hans Arp – chiusa una settimana dopo l’apertura in dicembre, è stata prolungata fino al 16 maggio. Il museo raccomanda di prenotare i biglietti online, anche per i giorni di ingresso gratuito, per evitare di aspettare una fascia oraria. Una grande mostra al Museo di Belle Arti di Basilea, L’Oriente di Rembrandt, è terminata durante il blocco. Il museo riapre il 2 marzo; la sua prossima mostra temporanea, incentrata su Sophie Taeuber-Arp, apre il 20 marzo.

Il governo svizzero ha avvertito che nuove varianti di coronavirus pongono il rischio di una terza ondata. Il suo obiettivo è di vaccinare circa il 70% della popolazione entro l’estate. Più di 9.000 persone sono morte a causa della pandemia di coronavirus in Svizzera, che ha una popolazione di 8,6 milioni di persone.

Maddalena Ingroia