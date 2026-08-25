SVEZIA. Presentato il nuovo concept di UAV del futuro

Saab ha recentemente presentato in Svezia un nuovo progetto: un modello in scala reale del suo concept A3-001 , una futura piattaforma aerea da combattimento senza pilota che l’azienda immagina come parte della prossima generazione di capacità aeree.

La presentazione, tenutasi durante il Salone aeronautico delle Forze Armate svedesi presso la base aerea di Malmen, ha illustrato la visione del produttore svedese per i velivoli da combattimento senza pilota e come questi potrebbero in futuro affiancare il Gripen e altre piattaforme con equipaggio, riporta Zona Militar.

Anziché rappresentare un nuovo velivolo completamente definito, l’ A3-001 funge da proposta concettuale per il futuro del combattimento aereo. Saab ipotizza che le capacità future non dipenderanno esclusivamente da velivoli con equipaggio, ma piuttosto dall’integrazione di diverse piattaforme in grado di condividere informazioni, distribuire compiti e agire in modo coordinato.

Uno degli aspetti più rilevanti del concept è il tipo di compiti che Saab prevede per l’A3-001. L’azienda svedese indica che potrebbe essere impiegato nella guerra elettronica, nella soppressione delle difese aeree e negli attacchi di precisione, soprattutto in spazi aerei altamente contesi . La sua bassa osservabilità e l’elevato grado di autonomia lo rendono adatto a operazioni in cui il rischio per i velivoli con equipaggio è elevato.

D’altro canto, Saab punta a condurre voli dimostrativi senza pilota con caratteristiche simili a quelle di un caccia entro il 2030 , mentre l’A3-001 rappresenta una potenziale capacità per la metà degli anni 2030, a condizione che la Svezia decida di procedere in questa direzione.

Infine, la proposta è particolarmente rilevante perché mostra come Saab concepisce l’evoluzione dell’esperienza accumulata con piattaforme come il Gripen e il GlobalEye. Invece di proporre necessariamente un sostituto diretto per un velivolo con pilota a bordo, l’azienda opta per un’architettura in cui diversi sistemi possano operare in modo coordinato e distribuire le funzioni di combattimento.

Per ora, l’A3-001 va inteso come una dimostrazione concettuale e non come un programma di acquisizione definito. La sua importanza risiede nel fatto che ci permette di osservare una possibile direzione per l’industria aerospaziale svedese: una transizione dallo sviluppo di singoli velivoli a sistemi di combattimento distribuiti, in cui piattaforme con e senza pilota possono condividere informazioni e assumere ruoli diversi all’interno della stessa missione.

Anna Lotti

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