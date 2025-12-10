SUDEST ASIATICO. Riparte la guerra tra Thailandia e Cambogia 

Una nuova feroce battaglia di confine tra Thailandia e Cambogia è infuriata per il secondo giorno e si è estesa a nuovi fronti martedì, con i due paesi che si accusano a vicenda di aver bombardato aree civili e Bangkok che ha promesso di proseguire con le operazioni militari pianificate.

Con i due paesi vicini che si scambiano le responsabilità per l’inizio dei nuovi scontri di lunedì, non era chiaro come o se un fragile cessate il fuoco mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a luglio potesse essere salvato, riporta Reuters.

L’esercito thailandese ha dichiarato che i suoi carri armati hanno sparato proiettili contro un complesso di casinò al confine, utilizzato dall’esercito cambogiano come postazione di tiro e deposito di armi, mentre i caccia hanno condotto attacchi aerei per il secondo giorno su quelli che l’aeronautica militare ha definito obiettivi militari strategici. Il Ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le sue truppe non hanno avuto altra scelta che intraprendere un’azione difensiva martedì e ha accusato la Thailandia di “prendere di mira indiscriminatamente e brutalmente le aree residenziali civili” con proiettili di artiglieria, accuse respinte da Bangkok.

Il primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha escluso il dialogo e ha affermato che l’esercito aveva un piano che avrebbe attuato integralmente. “Non possiamo fermarci ora. Abbiamo già dato il nostro impegno alle forze armate affinché possano portare a termine pienamente le operazioni pianificate. Il governo sta fornendo supporto in ogni modo”, ha detto Anutin ai giornalisti.

Entrambi i Paesi hanno dichiarato di aver evacuato centinaia di migliaia di persone dalle zone di confine. Il Ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che da lunedì sono stati uccisi nove civili e 20 sono rimasti gravemente feriti, mentre i funzionari thailandesi hanno dichiarato che tre soldati sono stati uccisi e 29 persone sono rimaste ferite.

I combattimenti sono i più intensi rispetto a luglio, quando almeno 48 persone sono state uccise e 300.000 sfollate prima dell’intervento di Trump per mediare un cessate il fuoco.

Le tensioni sono aumentate da quando la Thailandia il mese scorso ha sospeso le misure di de-escalation concordate in un vertice e supervisionate da Trump, che includevano il ritiro delle truppe e delle armi pesanti, dopo che un soldato thailandese è rimasto ferito da una mina che, secondo Bangkok, la Cambogia aveva recentemente piazzato. Phnom Penh respinge l’accusa.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l’ultima tornata di ostilità e le prospettive di una risoluzione sono apparse scarse martedì, con entrambi i paesi che hanno promesso di continuare a combattere e difendere la propria sovranità.

In una recente intervista, il Ministro degli Esteri thailandese Sihasak Phuangketkeow ha affermato di non vedere alcuna possibilità di negoziati con la Cambogia, aggiungendo che la situazione non è favorevole alla mediazione di terze parti e che la Cambogia deve porre fine alle ostilità.

“Quello che la Cambogia può fare è smettere di fare quello che sta facendo”, ha detto, “e dire che è pronta a dialogare”.

Martedì sono scoppiati combattimenti in nuove località lungo il confine di 817 km, che si estende dalle colline boscose al confine con il Laos alla provincia costiera thailandese di Trat, dove, secondo l’esercito, sono in corso operazioni condotte dalla marina per espellere i soldati cambogiani. Si afferma che la Cambogia sta utilizzando artiglieria, lanciarazzi e droni sgancia-bombe.

L’influente ex leader cambogiano Hun Sen ha affermato che il suo Paese ha atteso 24 ore per onorare il cessate il fuoco e consentire le evacuazioni prima di lanciare contrattacchi durante la notte contro le forze thailandesi: “La Cambogia ha bisogno di pace, ma la Cambogia è costretta a contrattaccare per difendere il proprio territorio”, ha affermato in un post su Facebook, affermando che bunker e armi robuste hanno dato alle forze cambogiane il vantaggio nella difesa contro un “nemico invasore”.

“Le operazioni thailandesi si concentrano esclusivamente su obiettivi militari… per ridurre le capacità militari cambogiane”, ha affermato il portavoce del Ministero della Difesa, il Contrammiraglio Surasant Kongsiri.

Thailandia e Cambogia si contendono la sovranità da oltre un secolo in punti non demarcati lungo il loro confine terrestre, con dispute su antichi templi che alimentano fervore nazionalista e occasionali scontri armati, tra cui un mortale scontro a fuoco durato una settimana nel 2011.

Luigi Medici

