SUDEST ASIATICO. Migliaia di tailandesi bloccati in Cambogia 

La Thailandia sta cercando di capire come rimpatriare fino a 6.000 cittadini impossibilitati a tornare a casa a causa della chiusura di un importante valico di frontiera in Cambogia, mentre i combattimenti lungo il confine conteso si protraggono per la seconda settimana.

Le forze armate dei due paesi vicini del Sud-est asiatico si stanno scontrando in diverse località lungo il loro confine terrestre di 817 km, hanno dichiarato entrambi, senza alcun segno di attenuazione, nonostante gli sforzi internazionali per negoziare un cessate il fuoco, riporta Reuters.

La chiusura del posto di blocco cambogiano nella città di Poipet ha impedito il ritorno di migliaia di lavoratori thailandesi lì radunati durante i combattimenti che hanno causato lo sfollamento di oltre mezzo milione di persone e la morte di quasi 40 persone da entrambe le parti da lunedì scorso.

Hun Sen, l’influente ex leader della Cambogia, ha affermato che la chiusura mirava a proteggere i civili da quello che ha definito un fuoco indiscriminato da parte delle forze thailandesi nella zona. Tuttavia, i posti di blocco erano aperti nelle aree libere dai combattimenti e i viaggi aerei erano illimitati, ha aggiunto.

Martedì a Bangkok, il Ministero degli Esteri ha dichiarato che i thailandesi a Poipet potevano chiedere aiuto per organizzare il viaggio di ritorno in aereo dal consolato nella città di Siem Reap, la porta d’accesso al complesso templare di Angkor Wat.

Ha esortato gli altri ancora in Cambogia a contattare le autorità se avessero bisogno di andarsene.

Gli sforzi per porre fine ai combattimenti hanno incluso le chiamate del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che a luglio ha anche mediato la fine di un conflitto durato cinque giorni usando i negoziati commerciali come leva.

“L’esercito ha affermato che ci sono stati continui combattimenti oltre il confine. La situazione è ancora in evoluzione”, ha dichiarato Surasant Kongsiri, portavoce del Ministero della Difesa thailandese, con combattimenti segnalati in otto province di confine.

Le forze armate cambogiane “continueranno a essere forti, coraggiose e risolute nella loro lotta contro l’aggressore”, ha affermato il Ministero della Difesa. Non c’è stata alcuna pressione internazionale per un cessate il fuoco, ha dichiarato il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul. ”Nessuno ci sta facendo pressione. Chi sta facendo pressione su chi? Non lo so”, ha detto, non disvelando se Trump stesse stesse usando la minaccia di misure tariffarie per fare pressione sulla Thailandia affinché cessi il conflitto.

La Thailandia sta ora preparando piani per interrompere le spedizioni di carburante in Cambogia, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa Surasant.

Sta incaricando le autorità marittime di controllare le navi registrate in Thailandia che potrebbero consegnare benzina e persino armi a supporto delle forze armate cambogiane, come questione di “primaria preoccupazione” per l’opinione pubblica thailandese, ha aggiunto.

I due paesi si contendono da tempo tratti di frontiera, ma la portata e l’intensità degli ultimi scontri, che si estendono dalle zone boschive interne vicino al confine con il Laos alle province costiere, non hanno precedenti nella storia recente. Ciascuna parte accusa l’altra di aver dato inizio ai combattimenti.

La Malesia ospiterà la prossima settimana una riunione speciale dei ministri degli Esteri del Sud-est asiatico, mentre il blocco regionale cerca di ristabilire il cessate il fuoco.

Lucia Giannini

