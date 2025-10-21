SUDAN. Prosegue l’assedio RSF all’ultima città del Darfur 

Gli abitanti della città sudanese assediata di al-Fashir si sono rifugiati in bunker sotterranei per cercare di proteggersi da droni e proiettili dopo l’intensificarsi degli attacchi contro rifugi per sfollati, cliniche e moschee.

Al-Fashir, già colpita dalla carestia, è l’ultima roccaforte dell’esercito sudanese nella vasta regione occidentale del Darfur, mentre combatte contro le Forze di Supporto Rapido (RSF), riporta Reuters.

Il conflitto, scoppiato da una lotta di potere interna, ha innescato uccisioni etniche, ha coinvolto potenze straniere e ha creato una grave crisi umanitaria. L’esercito sta guadagnando terreno altrove in Sudan, ma il Darfur è la roccaforte delle RSF, dove mirano a fondare un governo parallelo, potenzialmente cementando una frammentazione geografica del paese.

Secondo l’ONU, oltre un milione di persone sono fuggite da al-Fashir durante un assedio durato 18 mesi da parte delle RSF, ma andarsene è diventato pericoloso e costoso. Si stima che circa 250.000 civili rimangano, e si temono rappresaglie di massa in caso di caduta della città.

Molti di coloro che sono ancora in città hanno scavato bunker per proteggersi dopo i ripetuti attacchi contro i civili.

I residenti hanno dichiarato di evitare i droni limitando i movimenti e i grandi assembramenti durante il giorno e non accendendo le luci dopo il tramonto.

Cinque residenti hanno affermato che i droni hanno seguito i civili nelle aree in cui si radunano, come le cliniche. In un rifugio nella scuola Abu Taleb di al-Fashir, almeno 18 persone sono state uccise nella settimana dal 30 settembre a causa di bombardamenti, un attacco con droni e un raid delle RSF.

Le RSF e i loro alleati sono stati accusati di ondate di violenza di matrice etnica in Darfur durante la guerra, con gli Stati Uniti che lo scorso anno hanno stabilito che avevano commesso un genocidio. La leadership nega di aver ordinato tali attacchi e afferma che i soldati ribelli saranno processati.

In una dichiarazione del 12 ottobre, le RSF hanno affermato che al-Fashir era “privo di civili”. L’esercito, i combattenti di autodifesa alleati e gli ex ribelli avevano “trasformato ospedali e moschee in caserme militari e lanciarazzi”, ha affermato RSF.

L’esercito sudanese, che ha negato la responsabilità per le morti civili, ha utilizzato anche droni ad al-Fashir.

Il 10 e l’11 ottobre un altro rifugio per sfollati, Dar al-Arqam, situato in un’area universitaria che ospita anche una moschea, ha subito ripetuti attacchi: 57 morti, 17 bambini, tra cui tre neonati.

Le immagini satellitari pubblicate dallo Yale Humanitarian Research Lab (HRL) il 16 ottobre mostravano sei punti di impatto sugli edifici di Dar al-Arqam.

Secondo HRL, al 4 ottobre le RSF avevano esteso le barriere di terra fino a circondare quasi completamente al-Fashir.

Di conseguenza, la scorsa settimana gli attivisti hanno avvertito che persino l’ambaz, un mangime per animali a cui la gente era costretta a ricorrere, era diventato indisponibile.

Attivisti di una rete locale, il Comitato per la Resistenza di al-Fashir afferma che in media 30 persone al giorno muoiono a causa di violenza, fame e malattie.

Secondo la Sala di Pronto Soccorso di Abu Shouk, una rete di volontari, i cadaveri sparsi per le strade erano così tanti che rappresentavano un rischio per la salute.

Tommaso Dal Passo

