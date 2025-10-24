SUDAN. Port Sudan al centro dello scacchiere regionale

Secondo alcuni media africani, Massad Boulos, consigliere di Donald Trump per l’Africa, e il Generale Abdel Fattah al Burhan, Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, avrebbero avuto un incontro segreto al Cairo per discutere di eventuali svolte diplomatiche riguardo al conflitto civile in atto in Sudan.

Analisti locali riportano che gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto gli sforzi compiuti dal governo centrale sudanese per interrompere le relazioni con l’Iran, principalmente nel negare l’accesso all’hub strategico di Port Sudan. In cambio il Gen. al Burhan avrebbe chiesto a Washington di trattare con Abu Dhabi affinché gli Emirati Arabi Uniti cessino il loro sostegno alle Rapid Support Forces (RSF). L’UAE non solo sostiene economicamente le truppe del Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, leader delle RSF, ma rappresenta anche un chiaro elemento di sostegno logistico grazie alla base emiratina di Bossaso, in Somalia, la quale è frequentemente utilizzata dai mercenari colombiani che combattono nel Sudan in favore delle RSF. Secondo le stesse fonti, il Consiglio Sovrano del Sudan, organo di governo guidato da al Burhan, avrebbe acconsentito all’intelligence americana di schierare “alcuni elementi” a Port Sudan nell’ultimo mese.

Port Sudan, pur attraversando un momento di forte crisi economica, dovuta al calo drastico delle attività portuali, rappresenta ancora uno snodo strategico su cui diversi Paesi vertono le proprie attenzioni. L’attività del porto marittimo a Port Sudan è drasticamente diminuita a causa del collasso economico del paese e dei trascorsi bombardamenti da parte dell’RSF che impediscono alle grandi navi di attraccare nel principale porto sudanese. L’esperto di logistica portuale Abdul Moneim Badri ha dichiarato ai giornali locali che la crisi è anche dovuta alle controversie tra gli interessi dell’Autorità Portuale, del Ministero delle Finanze e della Polizia Doganale. Le esportazioni sono crollate da sei milioni di tonnellate all’anno a due milioni, mentre le importazioni sono diminuite da 12 milioni di tonnellate nel 2020 a cinque milioni lo scorso anno. I ricavi portuali sarebbero diminuiti del 40%. Badri ha anche avvertito che corruzione e inefficienza stanno paralizzando le operazioni e aggravando le difficoltà economiche del Sudan. Il direttore dell’Autorità Portuale, Mohamed Hassan Mukhtar, ha invece attribuito l’inefficienza del porto alla sovrapposizione formale delle responsabilità tra le agenzie governative.

Secondo alcuni giornali locali, la sterlina sudanese avrebbe perso due quinti del suo valore dall’inizio della guerra civile e soprattutto dopo l’embargo fatto dalle forze armate sudanesi rispetto ai voli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e l’interruzione del commercio navale dell’oro da Port Sudan. Analizzando i dati della banca centrale sudanese, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero importato quasi il 90% delle esportazioni legali di oro del Sudan, circa 8,8 tonnellate, nella prima metà del 2025. Queste esportazioni hanno fruttato quasi 840 milioni di dollari, di gran lunga la più grande esportazione del Sudan.

Gradualmente però il governo di al Buhran sta tentando di ristabilire alcuni collegamenti aerei per voli civili e diplomatici attraverso la riapertura del Khartoum International Airport, secondo alcuni media africani, grazie all’aiuto della Turchia, la quale sta da tempo puntando ad aumentare la propria influenza nella regione. Le truppe delle Sudanese Armed Forces (SAF) dopo aver riconquistato Khartoum hanno ora come obiettivo il raggiungimento di una parziale supremazia aerea, limitata, secondo alcuni analisti, ad oggi ad alcune porzioni molto limitate di cielo.

Il Generale Mohamed Hamdan Dagalo, leader delle RSF, ha risposto pubblicamente a questa operazione delle SAF dichiarando che qualsiasi aereo o drone in partenza dagli aeroporti vicini per supportare le SAF sarà considerato dalle proprie unità come un obiettivo legittimo.

Gabriele Leone

