SUDAN. Oro Petrolio e pascoli al centro della guerra civile

Donald Trump si occuperà della guerra civile in Sudan su suggerimento saudita. Il Sudan non era nelle direttrici operative dell’Amministrazione repubblicana ma adesso lo sarà. E non solo per motivi umanitari. La guerra civile sudanese, giunta al terzo anno, vede l’esercito regolare contrapposto alle paramilitari Forze di Supporto Rapido (RSF) in una devastante lotta per il potere.

Il conflitto ha fatto lasciare le proprie case a oltre 9,5 milioni di persone nei 18 stati del Sudan e milioni di persone attualmente rischiano la fame.

Il Sudan possiede ingenti risorse naturali, tra cui petrolio, oro e terreni agricoli, che potrebbero contribuire a sfamare la sua popolazione, ma i combattimenti e il controllo mutevole di queste risorse rendono ciò impossibile.

Oggi, chi sta controllando il Sudan? L’esercito regolare controlla gran parte del nord e dell’est, compresa la capitale Khartoum, così come altre città importanti lungo il Nilo e lo strategico Port Sudan sul Mar Rosso.

Le RSF hanno preso la regione occidentale del Darfur, avendo conquistato el-Fasher, la capitale dello stato del Darfur settentrionale, il 26 ottobre, dopo averla assediata per quasi 18 mesi.

Il Sudan oggi esporta principalmente in tre settori: petrolio, oro e prodotti agricoli. Nel 2023, le esportazioni del Sudan per un valore di 5,09 miliardi di dollari riguardavano principalmente petrolio greggio, 1,13 miliardi di dollari, oro, 1,03 miliardi di dollari, prodotti animali, 902 milioni di dollari, semi oleosi, 709 milioni di dollari, di cui 613 milioni di dollari di sesamo, e gomma arabica, 141 milioni di dollari.

Come si vede, il Sudan è il maggiore esportatore mondiale di semi di sesamo e gomma arabica, utilizzata come stabilizzante ed emulsionante dall’industria alimentare e delle bevande e utilizzata in prodotti farmaceutici, integratori e cosmetici.

La geografia del paese è plasmata in gran parte dal fiume Nilo, che si riversa annualmente, irrigando i terreni agricoli. Circa la metà, circa il 51,4%, del Sudan è ricoperta da pascoli, principalmente nella parte meridionale del paese, che terminano all’incirca a Khartoum. I pascoli, e i terreni agricoli, sono spazi contesi e ambiti perché possono sostenere l’allevamento e l’industria zootecnica; di questa risorsa il controllo è diviso più o meno equamente tra l’esercito e le RSF.

L’area settentrionale dei pascoli è nota come “Cintura della gomma arabica”, dove vengono piantati gli alberi di acacia che la producono. I terreni agricoli del Sudan sono concentrati principalmente tra il Nilo Azzurro e il Nilo Bianco, dove si trova lo stato di Gezira, un’area controllata dalle forze armate regolari.

Andando al petrolio, le esportazioni di greggio sono la principale fonte di reddito del Sudan. La produzione è aumentata tra il 2001 e il 2010, passando da 200.000 barili al giorno a quasi 500.000 barili al giorno. Nel 2011, il Sudan del Sud, con la secessione, portò con sé il 75% delle riserve petrolifere del Sudan. Nel 2023, la produzione era scesa a 70.000 barili al giorno, secondo l’Energy Information Administration degli Stati Uniti.

L’Osservatorio sulla Complessità Economica ha stimato che il petrolio greggio rimanesse una delle principali esportazioni del Sudan quell’anno, con un valore di 1,13 miliardi di dollari, rendendolo il 40° esportatore di greggio al mondo.

I suoi principali acquirenti erano Malesia, 468 milioni di dollari, Italia, 299 milioni di dollari, Germania, 125 milioni di dollari, Cina, 105 milioni di dollari, Singapore, 80,3 milioni di dollari, e India, 51,4 milioni di dollari. Nel 2024, le riserve petrolifere del Sudan erano stimate a 1,25 miliardi di barili, mentre le riserve di gas naturale ammontavano a 84950540135,064 metri cubi. Il Sudan, tuttavia, non produce né consuma gas in quantità significative.

La maggior parte dei giacimenti petroliferi del Sudan si trova nel sud, vicino al confine con il Sudan del Sud, e i settori petroliferi dei due paesi rimangono strettamente interconnessi. Molti di questi giacimenti sono attualmente sotto il controllo delle RSF.

L’industria petrolifera conta su cinque raffinerie nelle regioni centrali e settentrionali. La più grande è la raffineria di Khartoum, che può processare 100.000 barili al giorno e, a fine gennaio 2025, è controllata dalle Forze di Sicurezza Rivoluzionarie e l’esercito controlla anche la raffineria più piccola di Port Sudan.

Gli oleodotti trasportano il greggio dai giacimenti meridionali al terminal di esportazione di Bashayer, a sud di Port Sudan, una rotta cruciale per il petrolio sudanese e sud-sudanese. La linea da el-Obeid a Port Sudan rimane per lo più sotto il controllo dell’esercito.

Andando all’oro, il Sudan è uno dei principali produttori di oro dell’Africa, con giacimenti nel nord-est, nel centro e nel sud. La maggior parte dei giacimenti nel Sudan orientale sono controllati dall’esercito sudanese, mentre i giacimenti auriferi centrali e sud-occidentali sono in gran parte sotto il controllo delle RSF.

Gran parte dell’oro viene estratto attraverso attività minerarie artigianali e su piccola scala, che impiegano centinaia di migliaia di persone ma operano in gran parte al di fuori delle normative governative. Dall’inizio della guerra nel 2023, il controllo delle miniere d’oro e delle rotte commerciali è diventato una fonte di finanziamento fondamentale per entrambe le parti in conflitto.

La produzione di oro del Sudan è salita a 64 tonnellate nel 2024, con un aumento del 53% rispetto alle 41,8 tonnellate del 2022, generando 1,57 miliardi di dollari di entrate legali dalle esportazioni. L’instabilità aumenta poi il mercato nero. Secondo l’Osservatorio sulla Complessità Economica, gli Emirati Arabi Uniti hanno acquistato oltre il 99% degli 1,03 miliardi di dollari di esportazioni di oro sudanesi nel 2023.

Nel complesso, circa l’80% di tutte le esportazioni del Sudan è diretto in Asia, seguito dall’11% in Europa e dall’8,5% in Africa.

Nel 2023, gli Emirati Arabi Uniti sono stati il ​​principale partner commerciale del Sudan, importando 1,09 miliardi di dollari, pari al 21% delle esportazioni totali del Sudan, quasi interamente in oro. La Cina si è classificata al secondo posto, con 882 milioni di dollari, 17%, importati principalmente in prodotti vegetali. Seguono l’Arabia Saudita, con 802 milioni di dollari, 16%, provenienti principalmente da bestiame; la Malesia, con 470 milioni di dollari, 9%, provenienti principalmente da petrolio greggio; e l’Egitto, con 387 milioni di dollari, 7,6%, con un mix di beni. Questi cinque paesi rappresentano oltre due terzi delle esportazioni del Sudan.

Lucia Giannini

